आधी रात प्रेमिका से मिलने पहुंचा BJP नेता; घरवालों ने बेटी संग इस हाल में रंगे हाथ पकड़ा, फिर मरने तक बरसाए लाठी-डंडे

अंबेडकरनगर: यूपी के अंबेडकरनगर में एक बीजेपी नेता की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है। बीजेपी नेता रविवार की देर रात को अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। जिसे प्रेमिका के परिजनों ने रंगेहाथ पकड़ लिया। आरोप है प्रेमिका के परिवार वालों ने उसे जमकर पीटा। जिसके चलते उसकी मौत हो गई।
छह साल से चल रहा था अफेयर
यह घटना आलापुर के मगनपुर महिमापुर गांव की है। मृतक भाजपा नेता आनंद कन्नौजिया (24) शाहपुर चहोड़ा गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि आनंद और महिमापुर गांव की रहने वाली युवती के बीच छल साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। यह बात प्रेमिका के घरवालों को गंवारा नहीं थी। वो उन दोनों के अफेयर को लेकर नाराज थे।
बेरहमी से पीटा
जानकारी के अनुसार, रविवार को आनंद अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंच गया। तभी प्रेमिका के घरवालों ने दोनों को रंगेहाथ पकड़ लिया। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की। उन्होंने उस पर लाठी-डंडे बरसाने शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि मरने तक वो लोग उस पर लाठी बरसाते रहे। लाश भी रातभर उन्हीं के घर में पड़ी रही। सुबह जब गांव वाले आए तो उन्होंने घर में लहूलुहान शव देखा तो चर्चा फैल गई। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पूछताछ की जा रही है।