  • लखनऊ में खौफ का साया! टूटी चूड़ियां, पंजा गायब और झोला… जंगल में मिली महिला की लाश; झाड़ियों में युवक का अधजला शव—डबल मर्डर से हड़कंप

Edited By Anil Kapoor,Updated: 10 Jan, 2026 07:09 AM

woman s body was found in forest and a young man s body was found in bushes

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दो दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई हैं। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में एक महिला और एक युवक की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। दोनों ही मामलों में हत्या की आशंका जताई जा रही है और पुलिस......

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दो दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई हैं। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में एक महिला और एक युवक की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। दोनों ही मामलों में हत्या की आशंका जताई जा रही है और पुलिस जांच में जुट गई है।

जंगल के पास मिली महिला की अर्धनग्न लाश
पहली घटना लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र की है। यहां अमावा जंगल की पुलिया के पास एक महिला की अर्धनग्न लाश मिली। शव मिलने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। महिला के शव के पास से एक झोला, शराब के पाउच और टूटी हुई चूड़ियां बरामद हुई हैं। महिला के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं, जिससे उसके साथ मारपीट की आशंका जताई जा रही है।

पैर का पंजा गायब, जानवरों द्वारा खाए जाने की आशंका
महिला के बाएं पैर का पंजा गायब है। पुलिस का कहना है कि संभव है कि जंगली जानवरों ने शव के इस हिस्से को खा लिया हो। पुलिस का शुरुआती दावा है कि महिला की मौत किसी वाहन की टक्कर से हुई हो सकती है, लेकिन जिस हालत में शव मिला है, उससे दुष्कर्म और हत्या की भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और पहचान कराने की कोशिश की जा रही है।

युवक की अधजली लाश झाड़ियों में मिली
लखनऊ की दूसरी सनसनीखेज घटना सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र की है। यहां भागीरथी एनक्लेव की बाउंड्री के पास झाड़ियों में एक युवक की अधजली लाश मिली है। शव की हालत देखकर आशंका जताई जा रही है कि युवक की पहले गला रेतकर हत्या की गई, इसके बाद उसके शव को जलाने की कोशिश की गई।

प्लास्टिक और चादर में लपेटकर फेंका गया शव
युवक के शव को प्लास्टिक की पन्नी और चादर में लपेटकर झाड़ियों में फेंका गया था। मृतक की उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और इलाके के लोगों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस जांच में जुटी
दोनों मामलों में पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या और अन्य एंगल से जांच की जा रही है। दोनों मृतकों की पहचान कराने की कोशिश की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। लखनऊ में एक ही दिन दो लाशें मिलने से शहर में दहशत का माहौल बन गया है।

