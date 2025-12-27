Main Menu

  • कानपुर हत्या कांड: आरोपी पत्नी ने जुर्म कबूला, बोली- शराब पीकर करता था झगड़ा,... मार डाला

Edited By Ramkesh,Updated: 27 Dec, 2025 07:59 PM

उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से कथित तौर पर हत्या करने के लिए उसकी 35 वर्षीय पत्नी को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। सहायक पुलिस आयुक्त (कल्याणपुर) आशुतोष कुमार ने बताया, “यह घटना बिठूर के टिकरा...

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से कथित तौर पर हत्या करने के लिए उसकी 35 वर्षीय पत्नी को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। सहायक पुलिस आयुक्त (कल्याणपुर) आशुतोष कुमार ने बताया, “यह घटना बिठूर के टिकरा गांव में बुधवार रात को हुई। आरोपी महिला की पहचान वीरांगना के रूप में हुई है, जिसने अपने पति पप्पू (45) पर पत्थर से हमला किया और फिर कुल्हाड़ी से उसके सिर पर प्रहार किया।”

कुमार ने बताया कि गंभीर रूप से घायल पप्पू को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे लाला लाजपत राय अस्पताल स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि पप्पू की बृहस्पतिवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला ने स्वीकार किया कि शराब पीने के बाद उसका पति झगड़ा करता था। आरोपी महिला ने दावा किया कि उसका पति अक्सर शराब लेकर घर आता और उसे भी शराब पीने के लिए कहता था, जिससे दोनों के बीच झगड़ा होता था। महिला ने बताया कि घटना की रात वह दोनों ही शराब के नशे में धुत थे।

आरोपी महिला की सास बिटोला देवी ने आरोप लगाया कि उसकी बहु शादी से पहले से ही शराब पीने की आदी थी और अपनी बहनों के घर से वापस आने पर शराब के नशे में होती थी। पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद महिला ने मामले को दुर्घटना दिखाने का प्रयास किया व अपने सास ससुर को घटना की जानकारी दी और जब सास ससुर घर पहुंचे तो उन्होंने बहू को फर्श से कथित तौर पर खून साफ करते हुए देखा, उस समय तक पप्पू जीवित था। पुलिस ने बताया कि मृतक के भाई संतोष की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 के तहत मामला दर्ज किया गया और शुक्रवार को आरोपी वीरांगना को गिरफ्तार कर लिया गया।

