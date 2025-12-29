Main Menu

UP में टीचर ने खुद को मारी गोली, बुलेट सिर को चीरते हुए पीछे निकली! परिवार में  कोहराम; बेटा बोला- हेडमास्टर डेढ़ साल से सैलरी नहीं ....

Edited By Purnima Singh,Updated: 29 Dec, 2025 07:45 PM

Jalaun News : जालौन जिले के माधवगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित एक जूनियर हाईस्कूल में तैनात शिक्षक ने सोमवार को अपनी लाइसेंसी बंदूक से कथित तौर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। माधवगढ़ के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अंबुज यादव ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के गांव गोपालपुरा में स्थित एक जूनियर हाई स्कूल में अनिरुद्ध कुमार (55) सहायक अध्यापक के रूप में तैनात थे। 

उन्होंने बताया कि कुमार ने अपने घर में सुबह लगभग 10 बजे अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सीओ ने बताया कि अस्पताल ले जाते समय उनकी रास्ते में मौत हो गई। मृत्यु की सूचना पर माधवगढ़ पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यादव ने बताया कि मृत अध्यापक के पुत्र कमरेंद्र पाल ने शिकायत में विद्यालय प्रबंधन पर अपने पिता का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। सीओ ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी तथा तफ्तीश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 

