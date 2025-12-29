UP में टीचर ने खुद को मारी गोली, बुलेट सिर को चीरते हुए पीछे निकली! परिवार में  कोहराम; बेटा बोला- हेडमास्टर डेढ़ साल से सैलरी नहीं ....

जालौन जिले के माधवगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित एक जूनियर हाईस्कूल में तैनात शिक्षक ने सोमवार को अपनी लाइसेंसी बंदूक से कथित तौर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। माधवगढ़ के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अंबुज यादव ने बताया कि कोतवाली...

Jalaun News : जालौन जिले के माधवगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित एक जूनियर हाईस्कूल में तैनात शिक्षक ने सोमवार को अपनी लाइसेंसी बंदूक से कथित तौर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। माधवगढ़ के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अंबुज यादव ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के गांव गोपालपुरा में स्थित एक जूनियर हाई स्कूल में अनिरुद्ध कुमार (55) सहायक अध्यापक के रूप में तैनात थे।



उन्होंने बताया कि कुमार ने अपने घर में सुबह लगभग 10 बजे अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सीओ ने बताया कि अस्पताल ले जाते समय उनकी रास्ते में मौत हो गई। मृत्यु की सूचना पर माधवगढ़ पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यादव ने बताया कि मृत अध्यापक के पुत्र कमरेंद्र पाल ने शिकायत में विद्यालय प्रबंधन पर अपने पिता का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। सीओ ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी तथा तफ्तीश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें : Unnao rape case: जेल में ही रहेंगे कुलदीप सेंगर, Supreme Court ने HC के जमानत आदेश पर लगाई रोक, जानिए सुप्रीम फैसले की पूरी बात

Unnao rape case : उन्नाव रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत और सजा निलंबन के खिलाफ CBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सूर्या कांत, जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के संकेत दिए हैं ....