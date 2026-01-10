Main Menu

Congress के दिग्गज नेता के बेटे की बर्थडे के बाद दर्दनाक मौत, पूर्व गृहमंत्री की बेटी ने भी गंवाई जान, पार्टी में शोक! कार में मिलीं शराब की बोतलें

Edited By Purnima Singh,Updated: 10 Jan, 2026 02:24 PM

tragic death of the son of a veteran congress leader

मध्यप्रदेश के इंदौर में शुक्रवार तड़के करीब 5 बजे एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। रालामंडल इलाके में तेज रफ्तार नेक्सन कार अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े ट्रक में जा घुसी। इस दर्दनाक सड़क हादसे में पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन की...

UP Desk : मध्यप्रदेश के इंदौर में शुक्रवार तड़के करीब 5 बजे एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। रालामंडल इलाके में तेज रफ्तार नेक्सन कार अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े ट्रक में जा घुसी। इस दर्दनाक सड़क हादसे में पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा बच्चन, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आनंद कासलीवाल के बेटे प्रखर कासलीवाल और मानसंधु की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि गंभीर रूप से घायल अनुष्का राठी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए इंदौर के एमवाय अस्पताल में रखा गया है। 

बर्थडे पार्टी से लौटते वक्त हुआ हादसा
पुलिस के मुताबिक, कार में सवार चारों लोग महू के कोको फार्म में बर्थडे पार्टी मनाकर इंदौर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि जन्मदिन मृतक प्रखर कासलीवाल का था और कार वही चला रहा था। शराब के नशे में कार तेज रफ्तार में थी और नियंत्रण बिगड़ने से सीधे ट्रक में जा घुसी। 

कार में मिली शराब की बोतल
डीसीपी कृष्ण लाल चंदानी ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त कार से शराब की बोतल बरामद हुई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार लोगों को निकालने के लिए वाहन को काटना पड़ा। बता दें कि घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। 

ट्रक चालक मौके से फरार 
पुलिस के अनुसार, दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। 

परिवारों में मातम, राजनीतिक हलकों में शोक
हादसे की सूचना मिलते ही पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन भी अस्पताल पहुंचे। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र गेंदर ने कहा कि शुरुआती जानकारी में बच्चे घूमने निकले थे और हादसे का शिकार हो गए।


 

