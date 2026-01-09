पति नहीं पूरी कर पाया इच्छा! तो पत्नी का मचला मन, मैडम घर ले आईं कुछ ऐसी चीज, फिर जो किया... नजारा देख उड़े सभी के होश

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक महिला ने बच्चे की चाह में सारी हदें पार कर दीं। जब उसका पति उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया तो महिला मैजिक जैसी बातों पर विश्वास कर तंत्र मंत्र में पड़ गई और पड़ोसी के बच्चे को ही किडनैप कर लिया। आइए जानते हैं पूरा...

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक महिला ने बच्चे की चाह में सारी हदें पार कर दीं। जब उसका पति उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया तो महिला मैजिक जैसी बातों पर विश्वास कर तंत्र मंत्र में पड़ गई और पड़ोसी के बच्चे को ही किडनैप कर लिया। आइए जानते हैं पूरा मामला…



बच्चे की तलाश में पूरा पुलिस महकमा अलर्ट

पूरा मामला हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के खेड़ा गांव का है। यहां के निवासी कमल चंद्र शुक्ला का नाबालिग बेटा घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक वह गायब हो गया। जिसका ज्ञात होने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल सका। जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस को छोटे बच्चे के लापता होने की खबर मिलते ही पूरा महकमा अलर्ट हो गया।



बेड में बंद मिला मासूम

मौके पर काफी ढूंढने के बाद जब पुलिस ने संदेह के आधार पर पड़ोस की एक महिला के घर की तलाशी ली, तो वहां का नजारा देख सभी दंग रह गए। मासूम बच्चा घर के अंदर रखे एक बेड में बंद मिला। बच्चे को तुरंत बेहोशी की हालत में निकाला गया। परिजनों ने आनन-फानन में मासूम को अस्पताल पहुंचाया। काफी देर भर्ती रहने के बाद स्थिति सामान्य होने पर परिजन बच्चे को घर ले गए। बच्चा अभी भी डरा सहमा हुआ है।

परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप

परिजनों का आरोप है कि पड़ोसी महिला निसंतान है और वह अक्सर तंत्र-मंत्र की क्रियाएं करती रहती है। महिला ने बच्चे की बलि देने या किसी तांत्रिक क्रिया को अंजाम देने के लिए उसे अगवा कर बेड में कैद किया था। साथ ही परिजनों ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस ने शुरुआत में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन तो दिया लेकिन अब मामले में ढिलाई कर रही है। आरोपी के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जबकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यदि परिजन प्रार्थना पत्र देंगे तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।



