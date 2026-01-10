Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • Live: दुकान में सामान लेते वक्त शख्स को आया हार्ट अटैक, मौत CCTV में कैद — लोग देख कर स्तब्ध

Live: दुकान में सामान लेते वक्त शख्स को आया हार्ट अटैक, मौत CCTV में कैद — लोग देख कर स्तब्ध

Edited By Anil Kapoor,Updated: 10 Jan, 2026 08:21 AM

middle aged man died of a heart attack at a grocery store in saharanpur

Saharanpur News: सहारनपुर के नकुड़ क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जहां मनोज मित्तल (उम्र अधेड़), निवासी भूरी बांस गांव, की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह घटना इलाके की एक किराना दुकान पर हुई और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में...

Saharanpur News: सहारनपुर के नकुड़ क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जहां मनोज मित्तल (उम्र अधेड़), निवासी भूरी बांस गांव, की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह घटना इलाके की एक किराना दुकान पर हुई और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो सामने आने के बाद लोग स्तब्ध हैं।

रोजमर्रा का सामान खरीदते समय हुई मौत
जानकारी के अनुसार, मनोज मित्तल रोजमर्रा के सामान खरीदने दुकान आए थे। वह काउंटर के पास खड़े होकर दुकानदार से बात कर रहे थे, तभी अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वह लड़खड़ाने लगे। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि मनोज मित्तल पास खड़ी महिला की ओर गिर पड़े और फिर जमीन पर गिरते ही अचेत हो गए। यह सब कुछ कुछ ही सेकेंड में हुआ।

तुरंत मदद की कोशिश
दुकान में मौजूद लोग घबरा गए और मनोज मित्तल को उठाने और संभालने की कोशिश करने लगे। कुछ लोगों ने उनके चेहरे पर पानी छींटा, कुछ लोगों ने आवाज देकर होश में लाने की कोशिश की, परिजनों को तुरंत सूचना दी गई और उन्हें अस्पताल पहुंचाने की तैयारी की गई। हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी हालत गंभीर हो चुकी थी, और डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद मनोज मित्तल को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार मौत का कारण हार्ट फेलियर है।

परिवार और इलाके में शोक
अचानक हुई इस घटना से परिवार में गहरा सदमा छा गया। दुकान और आसपास का इलाका भी सन्नाटे में डूब गया। सीसीटीवी में कैद यह दर्दनाक घटना एक बार फिर से लोगों को हार्ट अटैक की अचानक और गंभीर स्थिति की चेतावनी दे रही है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!