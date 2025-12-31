Main Menu

  • माघ मेले में मुलायम सिंह यादव स्मृति शिविर संचालक को... भेजा नोटिस, भड़कीं सपा, बोलीं- चापलूसी की रोटी सेंकना किस नियम में लिखा है

Edited By Ramkesh,Updated: 31 Dec, 2025 08:32 PM

प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने तीन जनवरी से यहां संगम की रेती पर शुरू होने जा रहे माघ मेले में ‘श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान' के नाम पर शिविर लगाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता संदीप यादव को नोटिस जारी किया है। इसे लेकर अखिलेश यादव ने...

प्रयागराज: प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने तीन जनवरी से यहां संगम की रेती पर शुरू होने जा रहे माघ मेले में ‘श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान' के नाम पर शिविर लगाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता संदीप यादव को नोटिस जारी किया है। इसे लेकर अखिलेश यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कहा कि श्रद्धेय नेता जी की मूर्ति स्थापना के लिए जब पिछले वर्ष महाकुंभ में स्थान दिया गया था तो इस वर्ष माघ मेले में सवाल क्यों उठाये जा रहे हैं? नियमों का भ्रामक हवाला देनेवाले बताएं कि सत्ता के अहंकार की आग पर चढ़े दंभ के तवे पर चापलूसी की रोटी सेंकना किस नियम में लिखा है।पीडीए समाज इससे आहत हुआ है।

मेला प्राधिकरण द्वारा 29 दिसंबर को जारी इस नोटिस में माघ मेला क्षेत्र में उक्त संस्थान को आबंटित भूमि पर मेले के नियम के विरुद्ध गैर धार्मिक/ राजनैतिक क्रियाकलापों की तैयारी किए जाने के संबंध में जवाब मांग गया है। नोटिस के मुताबिक, इस संस्था द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों के कारण मेले में प्रवास कर रहे साधु संतों ने आपत्ति जताई है। नोटिस का जवाब दाखिल करने के बाद शिविर के संचालक और सपा नेता संदीप यादव ने बताया, “हमने नोटिस का जवाब दे दिया है और हम शिविर चलाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं।

बृहस्पतिवार को माता प्रसाद पांडेय इस शिविर का उद्घाटन करने आ रहे हैं।” शिविर में राजनीतिक क्रियाकलापों के आरोपों के जवाब में उन्होंने कहा, “यह (आरोप) भाजपा की कुंठित मानसिकता का परिचायक है। इन आरोपों के संबंध में मेला प्राधिकरण के पास एक भी सुबूत नहीं है।” उन्होंने कहा कि भाजपा को 2027 के विधानसभा चुनावों में हारने का डर है, इसलिए वे इस तरह के कार्य कर रहे हैं।

