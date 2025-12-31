Main Menu

नए साल पर CM योगी का युवाओं को बड़ा तोहफा, यूपी पुलिस में 32,679 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी, जानिए आवेदन की प्रकिया

Edited By Ramkesh,Updated: 31 Dec, 2025 06:14 PM

उत्तर प्रदेश पुलिस में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2025 के तहत कुल 32,679 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2025 के तहत कुल 32,679 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर दी है। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर माना जा रहा है।
 

जारी सूचना के अनुसार, इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से होगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों का वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराना अनिवार्य है। बिना OTR के कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

वन टाइम रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://upprpb.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। वहीं भर्ती से जुड़ी विस्तृत विज्ञप्ति, पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, शारीरिक मानक और परीक्षा पैटर्न की पूरी जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट https://uppbpb.gov.in पर उपलब्ध सूचना का अवलोकन करने की सलाह दी गई है।

भर्ती प्रक्रिया के तहत चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), शारीरिक मानक परीक्षा (PST) और दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। बोर्ड की ओर से यह भी कहा गया है कि अभ्यर्थी समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करें और किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार से बचें।

