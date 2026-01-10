नहाने गया 4 साल का मासूम… गीजर की जहरीली गैस ने छीन ली सांसें, बड़ा भाई अस्पताल में जिंदगी-मौत से जूझ रहा

Badaun News: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक घर के बाथरूम में लगे गीजर से गैस लीक हो गई, जिससे नहाते समय 4 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसका 11 साल का भाई गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। यह हादसा...

Badaun News: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक घर के बाथरूम में लगे गीजर से गैस लीक हो गई, जिससे नहाते समय 4 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसका 11 साल का भाई गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। यह हादसा शाहबाजपुर इलाके में शुक्रवार दोपहर हुआ।

बाथरूम में नहाते समय हुआ हादसा

पुलिस के मुताबिक, मोहम्मद सलीम के बेटे अयान (11 साल) और रियान (4 साल) दोपहर करीब 2 बजे बाथरूम में नहाने गए थे। उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। कुछ समय बाद जब दोनों काफी देर तक बाहर नहीं निकले तो उनकी मां रुखसार ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला।

दरवाजा तोड़ा गया, दोनों बच्चे बेहोश मिले

बच्चों की आवाज न आने पर परिवार और पड़ोसियों को शक हुआ। इसके बाद दरवाजा तोड़कर जब लोग अंदर गए तो देखा कि दोनों बच्चे बेहोश पड़े थे। तुरंत दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां रियान की इलाज के दौरान मौत हो गई। अयान की हालत गंभीर होने पर उसे बरेली के एक बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया।

गीजर से निकली गैस बनी मौत की वजह

स्थानीय थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि बाथरूम में लगे गीजर से जहरीली गैस और धुआं निकल रहा था, जिससे दोनों बच्चों का दम घुट गया। इसी वजह से 4 साल के रियान की मौत हो गई और उसका भाई अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है।

पुलिस जांच जारी

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घर में लगे गीजर की जांच कराई जा रही है। इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है।