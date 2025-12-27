Main Menu

  • बाइक सवार ने रिटायर फौजी को मारी गोली: वारदात के बाद आरोपी फरार, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस

Edited By Ramkesh,Updated: 27 Dec, 2025 06:29 PM

a bike rider shot a retired soldier the accused fled after the incident

उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले के थाना लोनी क्षेत्र में अशोक विहार कॉलोनी में शुक्रवार दोपहर बाइक पर आए बदमाशों ने रिटायर फौजी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना पुराने चेकपोस्ट के पास तीस फिटा रोड पर स्थित एक मैकेनिक की दुकान के सामने हुई।...

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले के थाना लोनी क्षेत्र में अशोक विहार कॉलोनी में शुक्रवार दोपहर बाइक पर आए बदमाशों ने रिटायर फौजी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना पुराने चेकपोस्ट के पास तीस फिटा रोड पर स्थित एक मैकेनिक की दुकान के सामने हुई। प्रयागराज मूल निवासी योगेश फिलहाल लोनी के अशोक विहार में रह रहे थे और दो महीने पहले ही वायु सेना से रिटायर हुए थे।

सिर में मारी गोली
मिली जानकारी के मुताबिक घटना शुक्रवार लगभग 12:30 बजे की है। यहां पर योगेश (60) अपने घर से कुछ दूर मैकेनिक की दुकान पर बैठे थे। तभी एक बाइक पर सवार दो युवक वहां पहुंचे। दोनों युवक कुछ देर योगेश से बात करते रहे और अचानक उनमें से एक ने करीब से उनके सिर में गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश बाइक दौड़ाते हुए फरार हो गए।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने पहुंचकर घायल योगेश को मृत पाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

सीसीटीवी कैमरा खंगाल रही है पुलिस
एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि बदमाशों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार की ओर से तहरीर मिलने के बाद ही हत्या के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस कई संभावित वजहों की जांच कर रही है।

