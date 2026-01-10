UP में ठंड का टर्निंग पॉइंट! लखनऊ से नोएडा तक चमकेगी धूप, फिर अचानक लौटेगी कंपकंपाती सर्दी — IMD का बड़ा अलर्ट

UP Weather News: उत्तर प्रदेश में कोहरा और कड़ाके की ठंड से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा अनुमान के अनुसार अगले दो दिनों तक प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान दिन और रात दोनों का तापमान 2 से 4 डिग्री...

UP Weather News: उत्तर प्रदेश में कोहरा और कड़ाके की ठंड से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा अनुमान के अनुसार अगले दो दिनों तक प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान दिन और रात दोनों का तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने साफ किया है कि यह राहत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। दो दिन बाद फिर से मौसम करवट लेगा और ठंडी हवाओं के साथ गलन बढ़ने की संभावना है।

10 और 11 जनवरी को रहेगा मौसम साफ

लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम केंद्र के अनुसार 10 जनवरी (शनिवार) और 11 जनवरी (रविवार) को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहेगा। सुबह के समय कुछ जगहों पर हल्का या छिछला कोहरा दिखाई दे सकता है, लेकिन दिन चढ़ते ही धूप निकलने से मौसम सुहावना रहेगा। मौसम विभाग ने इन दोनों दिनों के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों को ग्रीन जोन में रखा है, यानी फिलहाल कोई बड़ा मौसम खतरा नहीं है।

इन जिलों में खुलेगा आसमान, खिलेगी धूप

शनिवार को यूपी के कई जिलों में अच्छी धूप निकलने का अनुमान है। इनमें शामिल हैं — अयोध्या, अमेठी, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, भदोही, कुशीनगर, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, झांसी, इटावा, ललितपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, रामपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, बहराइच और आसपास के जिले। इन सभी इलाकों में आसमान साफ रहेगा और दिन में धूप से लोगों को ठंड से राहत मिलेगी।

लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद का हाल

लखनऊ:

राजधानी लखनऊ में शनिवार की सुबह हल्का कोहरा रह सकता है, लेकिन दिन में धूप खिली रहेगी।

न्यूनतम तापमान: 10°C

अधिकतम तापमान: 21°C

हालांकि अगले 24 घंटे बाद तापमान में फिर गिरावट आ सकती है।

नोएडा:

यहां गलन बनी रहेगी।

न्यूनतम तापमान: 9°C

अधिकतम तापमान: 16°C

गाजियाबाद:

मौसम नोएडा जैसा ही रहने का अनुमान है, यानी ठंड और गलन से अभी पूरी राहत नहीं मिलेगी।

मौसम वैज्ञानिक का क्या कहना है?

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के मौसम वैज्ञानिक प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार — अगले दो दिनों में प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होगी। इसके बाद फिर तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी और ठंड दोबारा तेज होगी।

अलीगढ़ रहा सबसे ठंडा

बीते 24 घंटे में यूपी की सबसे सर्द रात अलीगढ़ में दर्ज की गई। यहां न्यूनतम तापमान सिर्फ 3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री या उससे नीचे रहा, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा।