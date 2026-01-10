Main Menu

इस भारतीय क्रिकेटर का निधन, मैच के दौरान दर्दनाक हादसे में गई जान, क्रिकेट जगत में शोक की लहर

Edited By Purnima Singh,Updated: 10 Jan, 2026 05:42 PM

indian cricketer lalremruta khiangte passes away

क्रिकेट जगत से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मिजोरम के अनुभवी क्रिकेटर लालरेमरूता खियांग्ते का एक स्थानीय मुकाबले के दौरान दुखद निधन हो गया है। 22 गज की पट्टी पर अपनी टीम के लिए संघर्ष कर रहा यह योद्धा अचानक जिंदगी की जंग हार गया। इस घटना...

UP Desk : क्रिकेट जगत से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मिजोरम के अनुभवी क्रिकेटर लालरेमरूता खियांग्ते का एक स्थानीय मुकाबले के दौरान दुखद निधन हो गया है। 22 गज की पट्टी पर अपनी टीम के लिए संघर्ष कर रहा यह योद्धा अचानक जिंदगी की जंग हार गया। इस घटना ने न सिर्फ मिजोरम बल्कि पूरे देश के क्रिकेट प्रशंसकों को स्तब्ध कर दिया है। 

मैदान पर अचानक बिगड़ी तबीयत, अचेत होकर गिर पड़े
गुरुवार को मिजोरम क्रिकेट के लिए सिहमुई में 'वेनघ्नुई रेडर्स क्रिकेट क्लब' और 'चावनपुई ILMOV क्रिकेट क्लब' के बीच दिलचस्प मुकाबला चल रहा था। इसी दौरान क्रिकेटर लालरेमरूता खियांग्ते को अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जिसके बाद वह अचेत होकर मैदान में ही गिर पड़े। उन्हें आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। चिकित्सकों के अनुसार, उन्हें एक जानलेवा स्ट्रोक आया था जिसे संभाल पाना नामुमकिन था। 

खियांग्ते के करियर की उपलब्धियां 
लालरेमरूता खियांग्ते महज एक खिलाड़ी नहीं थे बल्कि मिजोरम क्रिकेट के उभार के गवाह थे। उन्होंने  2018 से 2022 के बीच राज्य की सीनियर टीम के लिए अपनी सेवाएं दीं। उन्होंने रणजी ट्रॉफी के लिए 2 प्रथम श्रेणी मैचों में मिजोरम का प्रतिनिधित्व किया। साथ ही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 7 मैचों में उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अपनी इन्हीं उपलब्धियों के चलते वे राज्य के क्रिकेट जगत के एक दिग्गज खिलाड़ी माने जाते थे।

खेल जगत में पसरा मातम 
मिजोरम के खेल एवं युवा सेवा मंत्री, लालंगिंगलोवा हमार ने क्रिकेटर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने खियांग्ते की मौत को एक अपूरणीय क्षति बताया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की।  

