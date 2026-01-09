डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख पर बोला हमला, कहा- अखिलेश यादव निराशा और तनाव में हैं

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (सपा) मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर जुबानी हमला किया। मेरठ में हुई वारदात पर अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े करते हुये कहा कि...

आगरा: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (सपा) मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर जुबानी हमला किया। मेरठ में हुई वारदात पर अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े करते हुये कहा कि अखिलेश यादव निराशा और तनाव में हैं। घटना उत्तर प्रदेश में कहीं की भी और अपराधी को चाहे किसी का भी संरक्षण प्राप्त हो, उसके पर कारर्वाई जरूर होगी। उत्तर प्रदेश में अपराधी को कोई बचा नहीं सकता।



राहुल गांधी ने सोशल मीडिया में डबल इंजन की सरकार को लेकर पोस्ट किया ' इस भी केशव देव मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी राहुल गांधी एक्सपायरी डेट वाले हो गए हैं उनको बात को देश में नहीं सुना जाता। उनकी बात तो उनकी पार्टी भी नहीं सुनती।



केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार सकिर्ट हाउस पहुंचे और उन्होंने वीबी जी राम जी योजना को लेकर अधिकारियों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। केशव प्रसाद मौर्य आगरा में कई जगह पर दौरा भी करने भी गए थे। दोपहर में लखनऊ से वायुयान से खेरिया एयरपोटर् पहुंचे और खेरिया एयरपोटर् से गाड़यिों के काफिले से सकिर्ट हाउस पहुंचे।