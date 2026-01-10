Main Menu

घने कोहरे में सड़क गायब! तालाब में गिरी कार, चालक ने पल भर में छलांग लगाकर बचाई अपनी जान

Edited By Anil Kapoor,Updated: 10 Jan, 2026 09:19 AM

Banda News: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में घने कोहरे के कारण एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। बबेरू कोतवाली क्षेत्र में सड़क पर दृश्यता ना होने की वजह से एक कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी, लेकिन चालक ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग और पुलिस मौके पर पहुंची, और तालाब से कार को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

कैसे हुआ हादसा 
मर्का क्षेत्र का रहने वाला युवक अपनी चार पहिया गाड़ी से गांव की ओर जा रहा था। परास गांव के पास घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे सड़क पर कुछ भी साफ़ नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ ही पलों में कार का संतुलन बिगड़ा और कार सड़क से फिसलकर पास के तालाब में जा गिरी। चालक ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए कार से कूद लगाई। पानी में गिरने के बाद भी किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई।

तालाब में कार देख मौके पर जुटी भीड़
तालाब में कार गिरी होने की खबर फैलते ही आसपास तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने देखा कि कार की छत पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी। पुलिस को सूचना दी गई और स्थानीय लोगों की मदद से कार को बाहर निकाला गया। सौभाग्य रहा कि कार में चालक के अलावा कोई और नहीं था।

पुलिस का बयान और जांच
बबेरू कोतवाली के थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले यह सुनिश्चित किया गया कि कार के अंदर कोई मौजूद न हो। चालक सुरक्षित बाहर निकल चुका था। चालक और गाड़ी मालिक ने बताया कि घने कोहरे की वजह से सड़क दिखाई नहीं दी, जिससे यह हादसा हुआ। थाना प्रभारी ने कहा कि आगे की कार्रवाई और पूरी जांच जारी है।

