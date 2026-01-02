कपड़े उतारकर नाबालिग को बेरहमी से पीटा; कनपटी पर पिस्टल लगाकर दी धमकी…हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार लगाता रहा युवक

Lucknow News: यूपी की राजधानी लखनऊ में कुछ दबंगों ने बर्बरता की सारी हद पार कर दी। कुछ दबंगों ने एक नाबालिग युवक को अगवा किया...

Lucknow News: यूपी की राजधानी लखनऊ में कुछ दबंगों ने बर्बरता की सारी हद पार कर दी। कुछ दबंगों ने एक नाबालिग युवक को अगवा किया। उन्होंने चार पहिया वाहन से उसे अगवा किया और फिर उससे 5 लाख रुपये की फिरौती की मांग की। इतना ही नहीं दरिंदों ने बर्बरता की सारी हद पार कर दी और नाबालिग को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा गया।

पीड़ित लगाता रहा छोड़ने की गुहार

जानकारी के मुताबिक, यह पूरा मामला तालकटोरा थाना क्षेत्र का है। यहां के 31 दिसंबर रात करीब 2 बजे 16 वर्षीय नाबालिग युवक का कुछ दबंगों ने अपहरण किया। अगवा करने के बाद गाड़ी के अंदर नाबालिग को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा गया। पीड़ित दबंगों से जान की गुहार लगा रहा है, लेकिन दबंग नाबालिग के बेरहमी से पीटते रहते हैं। कनपटी पर अवैध पिस्टल लगाकर जान से मारने की धमकी दी गई। वो पीड़ित से 5 लाख रुपये की फिरौती की मांग कर रहे थे। दबोंगों द्वारा नाबालिग युवक को सुबह 6-7 बजे छोड़ा गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पीड़ित के परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत

पीड़ित नाबालिग राजाजीपुरम इलाके का रहने वाला है। उसके परिजनों ने तालकटोरा थाने में तहरीर दी है। परिवार का आरोप, इशू यादव और अनुज दीक्षित ने साथियों संग मिलकर नाबालिग यवुक के अपरहरण की वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत मिलने के बाद कई गिरफ्तारी नहीं हुई। जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे है।

वीडियो हो रहा जमकर वायरल

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दबंग युवक नाबालिग के कपड़े उतरवा रहे हैं और उसे अपशब्द कहते हुए पीट रहे हैं। नाबालिग दबंगों से रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन आरोपी उसको बेरहमी से पीटते नजर आ रहे है।



