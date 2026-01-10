राम मंदिर में 'अबू अहमद शेख' ने की नमाज पढ़ने की कोशिश, पुलिस ने कश्मीरी युवक को हिरासत में लिया, सामने आई ये बड़ी बात

अयोध्या के राम मंदिर परिसर में शनिवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक मुस्लिम युवक द्वारा नमाज पढ़ने की कोशिश की गई। युवक ने राम मंदिर के दक्षिणी परकोटे के पास नमाज पढ़ने की कोशिश की। हालांकि वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका ....

अयोध्या : अयोध्या के राम मंदिर परिसर में शनिवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक मुस्लिम युवक द्वारा नमाज पढ़ने की कोशिश की गई। युवक ने राम मंदिर के दक्षिणी परकोटे के पास नमाज पढ़ने की कोशिश की। हालांकि वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। सुरक्षाकर्मियों और पुलिस ने समय रहते युवक को रोक लिया और थाना रामजन्मभूमि पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि युवक ने मौके पर संप्रदाय विशेष के नारे भी लगाए।



युवक राम मंदिर परिसर में कश्मीरी भेष भूषा में घुसा था। पकड़े गए युवक का नाम अबू अहमद शेख है। जोकि कश्मीर के शोपियां का रहने वाला बताया जा रहा है। थाने में पुलिस और खुफिया एजेंसियां कश्मीरी युवक से पूछताछ कर रही हैं। एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि युवक से पूछताछ की जा रही है। वहीं, एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने बताया कि युवक से पूछताछ में ये जानने की कोशिश की जा रही है कि वह कहां से और कैसे राम मंदिर में पहुंचा।

यह भी पढ़ें : Congress के दिग्गज नेता के बेटे की बर्थडे के बाद दर्दनाक मौत, पूर्व गृहमंत्री की बेटी ने भी गंवाई जान, पार्टी में शोक! कार में मिलीं शराब की बोतलें

UP Desk : मध्यप्रदेश के इंदौर में शुक्रवार तड़के करीब 5 बजे एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। रालामंडल इलाके में तेज रफ्तार नेक्सन कार अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े ट्रक में जा घुसी। इस दर्दनाक सड़क हादसे में पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा बच्चन, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आनंद कासलीवाल के बेटे प्रखर कासलीवाल और मानसंधु की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि गंभीर रूप से घायल अनुष्का राठी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए इंदौर के एमवाय अस्पताल में रखा गया है ..... पढ़ें पूरी खबर .....

