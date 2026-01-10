Main Menu

  • राम मंदिर में 'अबू अहमद शेख' ने की नमाज पढ़ने की कोशिश, पुलिस ने कश्मीरी युवक को हिरासत में लिया, सामने आई ये बड़ी बात

Edited By Purnima Singh,Updated: 10 Jan, 2026 04:21 PM

abu ahmed sheikh tried to offer namaz at ram temple

अयोध्या के राम मंदिर परिसर में शनिवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक मुस्लिम युवक द्वारा नमाज पढ़ने की कोशिश की गई। युवक ने राम मंदिर के दक्षिणी परकोटे के पास नमाज पढ़ने की कोशिश की। हालांकि वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका ....

अयोध्या : अयोध्या के राम मंदिर परिसर में शनिवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक मुस्लिम युवक द्वारा नमाज पढ़ने की कोशिश की गई। युवक ने राम मंदिर के दक्षिणी परकोटे के पास नमाज पढ़ने की कोशिश की। हालांकि वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। सुरक्षाकर्मियों और पुलिस ने समय रहते युवक को रोक लिया और थाना रामजन्मभूमि पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि युवक ने मौके पर संप्रदाय विशेष के नारे भी लगाए। 

युवक राम मंदिर परिसर में कश्मीरी भेष भूषा में घुसा था। पकड़े गए युवक का नाम अबू अहमद शेख है। जोकि कश्मीर के शोपियां का रहने वाला बताया जा रहा है। थाने में पुलिस और खुफिया एजेंसियां कश्मीरी युवक से पूछताछ कर रही हैं। एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि युवक से पूछताछ की जा रही है। वहीं, एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने बताया कि युवक से पूछताछ में ये जानने की कोशिश की जा रही है कि वह कहां से और कैसे राम मंदिर में पहुंचा। 

