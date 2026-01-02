एक और भेड़िए का एनकाउंटर; शार्प शूटर ने गोली मारकर किया ढ़ेर, अब तक 11 मासूमों समेत 13 लोगों की मौत

बहराइच: उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के कैसरगंज वन क्षेत्र में वन विभाग के गश्ती दल ने गुरुवार देर शाम एक और आदमखोर भेड़िये को मार गिराया...

बहराइच: उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के कैसरगंज वन क्षेत्र में वन विभाग के गश्ती दल ने गुरुवार देर शाम एक और आदमखोर भेड़िये को मार गिराया। वन अधिकारियों के अनुसार, सितंबर से दिसंबर के बीच आदमखोर भेड़ियों के हमलों में जिले में अब तक 11 मासूम बच्चों सहित कुल 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इन घटनाओं के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल बन गया था।

शाम ढलते ही गांव में पसर जाता है सन्नाटा

शाम ढलते ही गांवों में सन्नाटा पसर जाता था और लोग बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए मामला शासन स्तर तक पहुंचा। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद वन विभाग ने शार्प शूटरों के साथ विशेष अभियान शुरू किया। ड्रोन, कैमरा ट्रैप और गश्ती टीमों की मदद से पूरे इलाके पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अभियान के तहत अब तक कुल नौ आदमखोर भेड़ियो को मार गिराया जा चुका है।

शार्प शूटर ने गोली चलाकर किया एनकाउंटर

गुरुवार शाम कैसरगंज वन रेंज अंतर्गत भिरगु पुरवा गांव के पास नियमित गश्त के दौरान झाड़ियो के बीच एक भेड़िया दिखाई दिया। टीम ने पहले उसे घेरकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया अचानक आबादी की ओर बढ़ने लगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शार्प शूटर को अलर्ट किया गया और तत्काल गोली चलाने का निर्णय लिया गया, जिससे मौके पर ही भेड़िये की मौत हो गई।

अभियान अभी भी जारी

प्रभागीय वनाधिकारी सुंदरसा ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भेड़िया लगातार आबादी की ओर बढ़ रहा था, जिससे जान-माल को खतरा उत्पन्न हो सकता था। इसी कारण उसे गोली मारनी पड़ी। उन्होंने बताया कि भेड़यिे का पोस्टमाटर्म शुक्रवार को कराया जाएगा, जिससे यह पुष्टि हो सके कि वह आदमखोर झुंड का हिस्सा था या नहीं। वन विभाग के अनुसार, 9वें भेड़िये के मारे जाने के बाद गांवों में कुछ राहत जरूर है, लेकिन अंतिम आदमखोर भेड़िये के पकड़े या मारे जाने तक अभियान जारी रहेगा। विभाग का दावा है कि स्थिति अब नियंत्रण में है, फिर भी एहतियात के तौर पर टीमें लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही हैं।

