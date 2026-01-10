मेरठ से अपहरण की गई युवती को पुलिस ने किया बरामद, हत्या आरोपी भी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के सरधना में अपहरण की गई युवती को पुलिस ने 52 घंटे के बाद पुलिस ने बरामद कर लिया है। मेरठ पुलिस ने बताया कि दोनो सहारनपुर पुलिस की हिरासत में है एसएसपी विपिन टाडा ने बताया कि लड़की वह आरोपी युवक बरामद कर लिया गया है सहारनपुर पुलिस और...

मेरठ: उत्तर प्रदेश के सरधना में अपहरण की गई युवती को पुलिस ने 52 घंटे के बाद पुलिस ने बरामद कर लिया है। मेरठ पुलिस ने बताया कि दोनो सहारनपुर पुलिस की हिरासत में है एसएसपी विपिन टाडा ने बताया कि लड़की वह आरोपी युवक बरामद कर लिया गया है सहारनपुर पुलिस और मेरठ पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार की जा रही पूछताछ कहा कि अगर कोई अन्य व्यक्ति लोन ऑर्डर को खराब करने का प्रयास करेगा तो कार्रवाई की जाएगी।

आप को बता दें कि,सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में अनुसूचित जाति की एक महिला अपनी 20 वर्षीय बेटी के गन्ने की छिलाई के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में गांव के रहने वाले पारस नामक युवक ने उन्हें रोक लिया और कथित रूप से अभद्रता करने लगा।

धारदार हथियार से महिला पर बोला हमला

जानकारी के मुताबिक, महिला ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए धारदार हथियार से उसके सिर पर वार कर दिया जिससे घायल हुई महिला मौके पर ही गिर पड़ी और इसके बाद आरोपी युवती को जबरन अपने साथ ले गया। गंभीर रूप से घायल हुई महिला को मोदीपुरम स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उपचार के दौरान शाम करीब साढ़े चार बजे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में आक्रोश व्याप्त हो गया। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है।

मां के सामने बेटी का अपहरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डॉ. विपिन ताड़ा ने बताया कि युवती अनुसूचित जाति की है जबकि युवक दूसरी जाति से है और दोनों एक दूसरे से काफी समय से परिचित है। उन्होंने कहा, “आज सुबह जब युवती अपनी मां के साथ खेत जा रही थी तब युवक वहां पहुंचा और उसने युवती से कुछ बात की। इसे लेकर युवक की युवती की मां से कुछ कहासुनी हो गई। इस पर युवक ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उसके बाद लड़की युवक के साथ चली गई।

युवती की सकुशल बरामदगी के आठ टीमें गठित

ताड़ा ने बताया कि युवती की सकुशल बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की आठ टीमें बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि अब तक चार जिलों में पुलिस दबिश दे चुकी है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।



महिला की मौत के बाद राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गईं। विभिन्न दलों के नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया। घटना के विरोध में भीम आर्मी के कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे और हत्यारोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी और युवती को बरामद कर लिया है।