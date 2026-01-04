बांदा हत्याकांड में बड़ा मोड़! सपा नेता को मारने वाली युवती का दावा—दुष्कर्म के बाद आत्मरक्षा में उठाया फरसा, जांच कर रही पुलिस

Banda News: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में सपा नेता की फरसे से हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार युवती ने जेल भेजे जाने से पहले सनसनीखेज खुलासा किया है। युवती का कहना है कि पड़ोसी सपा नेता ने शराब के नशे में उसके साथ दुष्कर्म किया था। खुद को बचाने के...

Banda News: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में सपा नेता की फरसे से हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार युवती ने जेल भेजे जाने से पहले सनसनीखेज खुलासा किया है। युवती का कहना है कि पड़ोसी सपा नेता ने शराब के नशे में उसके साथ दुष्कर्म किया था। खुद को बचाने के लिए उसने आत्मरक्षा में उस पर हमला किया, जिसमें उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस अब तक इस मामले में दुष्कर्म की बजाय केवल दुष्कर्म के प्रयास की बात कहती रही है। लेकिन युवती अपने बयान पर लगातार कायम है और उसने बार-बार दुष्कर्म होने की बात दोहराई है।

मेडिकल जांच कराई गई, फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार

युवती के बयान को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देश पर उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। जांच के दौरान स्लाइड, स्वाब और कपड़ों समेत कई अहम साक्ष्य जुटाए गए हैं। इन सभी नमूनों को फोरेंसिक जांच के लिए लखनऊ भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि युवती के साथ दुष्कर्म हुआ था या नहीं।

क्या है पूरा मामला

यह घटना बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। यहां एक घर में पिता की मौत के बाद मां और बेटी ही रह रही थीं। गुरुवार शाम करीब चार बजे युवती की मां खेत गई हुई थीं और युवती घर पर अकेली थी। इसी दौरान सामने रहने वाला सपा का बूथ अध्यक्ष सुखराज प्रजापति उसके घर पहुंचा। आरोप है कि सुखराज शराब के नशे में था और घर में बैठकर शराब पीने लगा। इसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो बाद में गंभीर विवाद में बदल गई। युवती का आरोप है कि सुखराज ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर भी वह नहीं माना।

आत्मरक्षा में फरसे से किया वार

युवती के मुताबिक, दहशत और गुस्से की हालत में उसने घर में रखे फरसे से सुखराज पर हमला कर दिया। चोट इतनी गंभीर थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद युवती खुद फरसा लेकर पुलिस चौकी पहुंची और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। शुरुआती जांच में पुलिस दुष्कर्म की पुष्टि को लेकर सतर्क रही और केवल दुष्कर्म के प्रयास की बात सामने रखती रही।

फोरेंसिक रिपोर्ट से तय होगी आगे की कार्रवाई

मेडिकल जांच में फिलहाल कोई बड़ी बाहरी चोट सामने नहीं आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर तीन अलग-अलग नमूने सुरक्षित किए गए हैं। युवती के कपड़ों को भी सील कर फोरेंसिक लैब भेजा गया है। जेल जाते समय भी युवती ने साफ कहा कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और उसने अपनी जान बचाने के लिए हमला किया। पुलिस अब फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

एसपी का बयान

इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने कहा कि अगर फोरेंसिक रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होती है, तो इसका फायदा युवती को न्यायिक प्रक्रिया में मिलेगा। पुलिस सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच कर रही है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।