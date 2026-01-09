Prince Narula Arrested: टीवी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर और रियलिटी शो 'बिग बॉस' के विजेता प्रिंस नरूला (Prince Narula) इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। वजह है एक वायरल वीडियो, जिसमें कथित तौर पर उन्हें पुलिस के साथ जाते हुए दिखाया गया है .....

Prince Narula Arrested: टीवी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर और रियलिटी शो 'बिग बॉस' के विजेता प्रिंस नरूला (Prince Narula) इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। वजह है एक वायरल वीडियो, जिसमें कथित तौर पर उन्हें पुलिस के साथ जाते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद फैंस और इंटरनेट यूजर्स के बीच चर्चा और अटकलें तेज हो गई हैं।



क्यों वायरल हुआ वीडियो? (Prince Narula Arrested)

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में प्रिंस नरूला को पुलिस के साथ जाते हुए दिखाया गया है। वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर तरह-तरह की बातें शुरू हो गईं। कुछ यूजर्स इसे असली गिरफ्तारी मान रहे हैं, तो कई इसे शूट या प्रैंक का हिस्सा बता रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स ने दावा करना शुरू कर दिया कि प्रिंस नरूला को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया है और यह कार्रवाई कथित तौर पर एक फेक न्यूज फैलाने के मामले से जुड़ी है। यहां तक कहा गया कि मस्जिद गिराने से जुड़ी अफवाह फैलाने के आरोप में उन्हें हिरासत में लिया गया है।





प्रिंस ने दी सफाई

हालांकि, इन तमाम अटकलों पर अब खुद प्रिंस नरूला ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। प्रिंस ने टेली चक्कर से बातचीत में साफ कहा, 'मैं गिरफ्तार नहीं हुआ हूं। यह वीडियो एक ब्रांड शूट का हिस्सा था।' उनकी इस सफाई के बाद यह स्पष्ट हो गया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो भ्रामक है और इसे गलत संदर्भ में फैलाया गया। असल में प्रिंस नरूला और कथित मस्जिद गिराने के मामले के बीच कोई भी संबंध नहीं है।

यह भी पढ़ें : फिर शोक में डूबा Bollywood! दिग्गज अभिनेता की पत्नी और फेमस स्टार की मां का निधन, इंडस्ट्री को लगा बड़ा झटका....



कैसे फैला ये वीडियो?

यह वायरल वीडियो IndianLast24Hr नाम के सोशल मीडिया यूजर द्वारा शेयर किया गया था, जिसमें दावा किया गया कि प्रिंस नरूला को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिर क्या था यह क्लिप Reddit और X (पूर्व में ट्विटर) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आग की तरह फैल गई।