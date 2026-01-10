'हमें रोजी कौन देता है... अल्लाह ताला', मदरसे की राह पर चल रहा पब्लिक स्कूल! नर्सरी के बच्चों में भरी जा रही धार्मिक कट्टरता, सपा MLC के स्कूल का देखें Video

आजमगढ़ के रानी की सराय क्षेत्र में स्थित आजमगढ़ पब्लिक स्कूल मदरसे की राह पर चल रहा है। जहां पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चों को धार्मिक कट्टरता पढ़ाई जा रही। इस पब्लिक स्कूल में जिस तरह से बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, इसका वीडियो सोशल मीडिया...

आजमगढ़ (शुभम सिंह) : जनपद आजमगढ़ के रानी की सराय क्षेत्र में स्थित आजमगढ़ पब्लिक स्कूल मदरसे की राह पर चल रहा है। जहां पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चों को धार्मिक कट्टरता पढ़ाई जा रही। इस पब्लिक स्कूल में जिस तरह से बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस विद्यालय में सभी वर्गों के बच्चे पढ़ते हैं। बता दें की जिस स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है उसके संस्थापक समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली हैं। हालांकि इस मामले को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तीन टीमों का गठन कर गोपनीय जांच होना बताया जा रहा है।



टीचर से मांगा गया जवाब

वहीं मामले को लेकर आजमगढ़ पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया कि वायरल वीडियो के संबंध में संबंधित टीचर से जवाब मांगा गया है। टीचर का जवाब मिलते ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि वायरल वीडियो उनके विद्यालय का है या नहीं यह टीचर का जवाब आने के बाद ही पता चल सकेगा। वायरल वीडियो कब का है इसके संबंध में भी संबंधित का जवाब आने के बाद बताया जा सकता है।





वहीं इस वायरल वीडियो को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने समाजवादी पार्टी के एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली के विद्यालय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह साधु ने कहा कि आजमगढ़ पब्लिक स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालय है ना की कोई मदरसा। पब्लिक स्कूल में दीनी तालीम देना बेहद निंदनीय है क्योंकि इस विद्यालय में सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में सिर्फ इस्लाम की शिक्षा देना बेहद आपत्तिजनक है।

'सीएम योगी से मान्यता खत्म करवाएंगे'

उन्होंने कहा की वह अपने लेटर पैड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखकर स्कूल की मान्यता खत्म करने के साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने जिला प्रशासन से भी मांग किया की वायरल वीडियो की जांच कर करके स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।



उर्दू की क्लास में नर्सरी के मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा

इस पूरे मामले की वीडियो वायरल को लेकर जिले के बीएसए ने बताया कि यह वीडियो आजमगढ़ पब्लिक स्कूल का ही है। जिसमें उर्दू की क्लास में नर्सरी के मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी। उन्होंने यह भी बताया कि जिस पैटर्न पर स्कूल है उस पाठ्यक्रम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन विद्यालय द्वारा बताया गया की जनरल नॉलेज से संबंधित जानकारी दी जा रही थी। इस वायरल वीडियो की जांच के लिए जिलाधिकारी ने टीमें गठित की है, जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी।