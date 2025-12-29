Main Menu

  • पंचायत चुनाव 2026 से पहले UP में खूनी संघर्ष! चुनावी रंजिश में 2 भाइयों को गोली मारी, एक की मौत, दूसरा घायल; पिता बोले- वोट नहीं दिया तो मार डाला

पंचायत चुनाव 2026 से पहले UP में खूनी संघर्ष! चुनावी रंजिश में 2 भाइयों को गोली मारी, एक की मौत, दूसरा घायल; पिता बोले- वोट नहीं दिया तो मार डाला

Edited By Purnima Singh,Updated: 29 Dec, 2025 05:25 PM

2 brothers shot dead in mathura

मथुरा जिले में जैत थानाक्षेत्र के एक गांव में प्रधान पक्ष के लोगों ने कथित तौर पर पिछले चुनाव में प्रतिपक्षी का साथ देने पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी .....

Mathura News : मथुरा जिले में जैत थानाक्षेत्र के एक गांव में प्रधान पक्ष के लोगों ने कथित तौर पर पिछले चुनाव में प्रतिपक्षी का साथ देने पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान नगला नेता गांव के राधा किशन (20) के रूप में हुई जबकि उसका भाई अनिल घायल हो गया। पुलिस ने रविवार रात हुई इस घटना में प्रधान समेत चार लोगों को नामजद करते हुए कुछ अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। उसने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरु कर दी है। गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। 

पुरानी रंजिश की जड़ें
पुलिस अधीक्षक (एसपी-सिटी) राजीव कुमार सिंह के मुताबिक नगला नेता गांव में प्रधान योगेश सिंह एवं उदयवीर सिंह आमने-सामने रहते हैं। उदयवीर सिंह ने पिछले चुनाव में प्रधान के प्रतिपक्षी उम्मीदवार का समर्थन किया था, तभी से उन दोनों के परिवारों के बीच तनातनी चली आ रही है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार शाम प्रधान पक्ष के लोगों ने उदयवीर के बेटे राधाकिशन को राल चौराहे पर घेरकर पीटा था। वह किसी तरह जान बचाकर भाग आया था। इस मामले में पीड़ि़त पक्ष ने रविवार को थाने में प्रधान पक्ष के विरुद्ध तहरीर दी थी। इसके बाद दोनों पक्षों में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। राधाकिशन के पिता उदयवीर ने आरोप लगाया है कि पुलिस में शिकायत करने के बाद रविवार शाम करीब साढ़े छह बजे प्रधान पक्ष के लोगों ने उनके घर पर हमला बोल दिया। 

पुलिस की कार्रवाई
उन्होंने मारपीट करने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग भी की, जिसमें एक गोली राधाकिशन के सिर में लगी, जबकि उसके भाई अनिल के हाथ में गोली लगी। दोनों भाइयों के लहूलुहान होकर जमीन पर गिरने के बाद हमलावर भाग निकले। इस घटना से गांव में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी एसपी सिटी के नेत्रृत्व में मौके पर पहुंच गई और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान राधाकिशन ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने प्रधान पक्ष के चार लोगों को हिरासत में लिया। उदयवीर सिंह ने ग्राम प्रधान योगेश, उसके भाई नरेश एवं भतीजों-- अमित, दिनेश तथा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। 

पुलिस की पूछताछ जारी 
पुलिस अधीक्षक का कहना है कि चुनावी रंजिश में गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हुई है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे घटना के संबंध में पूछताछ जारी है। गांव में ऐहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उधर, वादी पक्ष का कहना है कि अगर पुलिस ने राधाकिशन को पीटे जाने के बाद दी गई शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की होती तो संभवत: उसकी जान नहीं जाती। उनका आरोप है कि पुलिस ने इससे पूर्व भी रक्षाबंधन के दिन की गई मारपीट की शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया था। इससे भी प्रधान को शह मिल रही थी। 

