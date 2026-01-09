Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • फिर शोक में डूबा Bollywood! दिग्गज अभिनेता की पत्नी और फेमस स्टार की मां का निधन, इंडस्ट्री को लगा बड़ा झटका....

फिर शोक में डूबा Bollywood! दिग्गज अभिनेता की पत्नी और फेमस स्टार की मां का निधन, इंडस्ट्री को लगा बड़ा झटका....

Edited By Purnima Singh,Updated: 09 Jan, 2026 01:34 PM

rajendra kumar s wife shukla kumar passes away

बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। दिग्गज और दिवंगत एक्टर राजेंद्र कुमार की पत्नी और अभिनेता कुमार गौरव की मां शुक्ला कुमार ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके निधन की खबर से न सिर्फ उनका परिवार, बल्कि पूरी इंडस्ट्री...

UP Desk : बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। दिग्गज और दिवंगत एक्टर राजेंद्र कुमार की पत्नी और अभिनेता कुमार गौरव की मां शुक्ला कुमार ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके निधन की खबर से न सिर्फ उनका परिवार, बल्कि पूरी इंडस्ट्री गहरे शोक में डूब गई है। 

10 जनवरी को होगी प्रेयर मीट
परिवार की ओर से जानकारी दी गई है कि शुक्ला कुमार की आत्मा की शांति के लिए 10 जनवरी को प्रेयर मीट आयोजित की जाएगी। जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे शामिल होंगे। शुक्ला कुमार के निधन के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। परिवार की तरफ से भी अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

यह भी पढ़ें : 'जूते से... इतनी लात मरूंगा कि शक्ल नहीं पहचान पाओगे, SDM पर होमगार्डों ने लगाए गंभीर आरोप, कहा- जान से मारने...; जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा 

लाइमलाइट से दूर रहती थीं
शुक्ला कुमार हमेशा लाइमलाइट से दूर रही हैं, लेकिन परिवार में उनकी भूमिका बेहद अहम थी। उन्होंने अपने समय में हिंदी सिनेमा को बदलते और नई ऊंचाइयों तक पहुंचते देखा। राजेंद्र कुमार के करियर के हर उतार-चढ़ाव में वे उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रहीं।

परिवार और फिल्मी कनेक्शन
शुक्ला कुमार का परिवार भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। वे रमेश बहल और श्याम बहल की बहन थीं, जिससे उनका संबंध गोल्डी बहल और रवि बहल से भी था।


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!