मेरठ के गांव में युवती के अपहरण के बाद पुलिस ने लगाई 10 टीमें, सपा विधायक अतुल प्रधान की एंट्री रोकी, गांव हुआ छावनी में तब्दील

Meerut News: उत्तर प्रदेश के सरधना, बागपत जिले के कपसाड गांव में गुरुवार सुबह हुई दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। घटना में एक युवती का अपहरण किया गया और उसकी मां की हत्या कर दी गई। अब 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी पुलिस को युवती और अपहरणकर्ताओं का कोई सुराग नहीं मिला है।

पुलिस की दबिशें जारी, 10 टीमें लगाई गईं

पुलिस ने इस मामले में 10 टीमें बनाई हैं और युवती तथा आरोपियों की खोज में उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के कई जिलों में दबिश दी जा रही है। इस बीच, डीएम और एसएसपी लगातार परिजनों से संपर्क में हैं और युवती की बरामदगी के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

गांव में तनाव और विरोध प्रदर्शन

घटना के बाद गांव में भारी पुलिस और RAF फोर्स तैनात कर दी गई है। मृतक महिला का शव परिजनों को सौंप दिया गया है, लेकिन परिजन और ग्रामीण युवती की बरामदगी तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। घटना के समय परिजनों और ग्रामीणों ने एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की थी।

सियासत भी गर्म

इस मामले में विपक्षी नेताओं ने भी सरकार को घेरते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी और रासुका लगाने की मांग की है। गांव में दलित नेताओं के आने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। चर्चा है कि नागिन सांसद चंद्रशेखर आजाद भी गांव पहुँच सकते हैं। वहीं, सपा विधायक अतुल प्रधान को सुरक्षा कारणों से गांव में जाने से रोका गया।

घटना की पृष्ठभूमि

मामले के अनुसार, मृतक महिला अपनी बेटी के साथ खेत जा रही थी। तभी मुख्य आरोपी पारस सोम और उसके साथियों ने युवती का अपहरण करने का प्रयास किया। विरोध करने पर महिला को गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

पुलिस की कार्रवाई

एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि दो नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी जनपदों में पुलिस की टीमें युवती को सुरक्षित बरामद करने के प्रयास में जुटी हैं। महिला का पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ किया गया और शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस लगातार परिजनों और गांववासियों के संपर्क में है और युवती की बरामदगी के साथ-साथ आरोपियों की गिरफ्तारी को प्राथमिकता दे रही है।