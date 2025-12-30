'मुंह में पेशाब कर दूंगी' कहकर दी धमकी—सड़क पर महिला दारोगा का बेकाबू अंदाज! वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Meerut News: उत्तर प्रदेश में एक चौकाने वाला और विवादित मामला सामने आया है। जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला दारोगा सड़क पर बीच में खड़ी होकर झगड़े और धमकी देती दिख रही हैं। वीडियो में महिला साफ शब्दों में...

Meerut News: उत्तर प्रदेश में एक चौकाने वाला और विवादित मामला सामने आया है। जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला दारोगा सड़क पर बीच में खड़ी होकर झगड़े और धमकी देती दिख रही हैं। वीडियो में महिला साफ शब्दों में कह रही हैं: 'मुंह में पेशाब कर दूंगी…'।

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

मिली जानकारी के मुताबिक, वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला दारोगा किसी व्यक्ति से उलझ रही हैं और लोगों की भीड़ उनके चारों ओर जमा है। महिला अपने अधिकार और पद का इस्तेमाल करते हुए धमकी देती नजर आ रही हैं। इस दौरान राहगीरों और स्थानीय लोगों में डर और हड़कंप का माहौल बन गया।

वायरल वीडियो के बाद सख्त प्रतिक्रिया

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों में हलचल मच गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी जांच के आदेश दे चुके हैं।

अधिकारी क्या कह रहे हैं?

प्रशासन का कहना है कि वायरल वीडियो की पूरी तरह जांच की जाएगी और अगर महिला दारोगा दोषी पाई गईं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, यह घटना पुलिस की छवि और आम जनता के विश्वास के लिए भी चिंता का विषय बनी हुई है।

सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने महिला दारोगा की हरकत की कड़ी निंदा की है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या किसी पुलिसकर्मी को इस तरह का व्यवहार करना उचित है।