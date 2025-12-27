Main Menu

  • खेत से लौट रहे पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या, भारी पुलिस बल तैनात

Edited By Pooja Gill,Updated: 27 Dec, 2025 02:04 PM

सीतापुर: यूपी के सीतापुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां जिले के इमलिया सुलतानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में पुरानी रंजिश के कारण पिता-पुत्र की गोली मारकर...

सीतापुर: यूपी के सीतापुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां जिले के इमलिया सुलतानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में पुरानी रंजिश के कारण पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। गांव में तनाव का माहौल है और भारी पुलिस बल तैनात है। 

जानिए क्या है मामला 
पुलिस के अनुसार, यह घटना शुक्रवार देर शाम की है। मामला दो अलग-अलग समुदायों से जुड़ा होने के कारण फतेहपुर गांव में कई थानों के पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सीतापुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अंकुर अग्रवाल ने बताया कि फतेहपुर गांव में अख्तर (60) और उनके बेटे मैसर (38) को हमलावरों ने उस समय गोली मार दी, जब वे अपने खेतों से लौट रहे थे। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

पुरानी रंजिश के चलते किया मर्डर 
पुलिस ने बताया कि पिता-पुत्र पर 2011 में हमलावरों के परिवार के एक सदस्य की हत्या का आरोप था, तभी से दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी थी। इसी पुरानी रंजिश में बदले की भावना में यह वारदात की गई। पुलिस के अनुसार स्थिति को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और मृतकों के परिजनों द्वारा जिन लोगों के नाम बताए जाएंगे, उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। 
 

