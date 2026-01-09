Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • लंगूरों के बीच दादी की खतरनाक शरारत! पूंछ खींचते ही मच गया हड़कंप, अगले पल चीखों से गूंज उठा घर — VIDEO वायरल

लंगूरों के बीच दादी की खतरनाक शरारत! पूंछ खींचते ही मच गया हड़कंप, अगले पल चीखों से गूंज उठा घर — VIDEO वायरल

Edited By Anil Kapoor,Updated: 09 Jan, 2026 02:24 PM

grandma s mischief among the langurs chaos erupted as soon as she pulled a tail

Viral News: सोशल मीडिया पर रोज कोई ना कोई वीडियो वायरल होता रहता है, लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है, वह लोगों को हंसा भी रहा है और हैरान भी कर रहा है। इस वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग महिला लंगूरों से मस्ती करना अपने लिए मुसीबत......

Viral News: सोशल मीडिया पर रोज कोई ना कोई वीडियो वायरल होता रहता है, लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है, वह लोगों को हंसा भी रहा है और हैरान भी कर रहा है। इस वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग महिला लंगूरों से मस्ती करना अपने लिए मुसीबत बना बैठती है। यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर @gharkekalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। सिर्फ 10 सेकंड का यह वीडियो अब तक हजारों लोग देख चुके हैं और सैकड़ों लोग इसे लाइक और शेयर कर चुके हैं।

घर में बैठे थे लंगूर
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक घर के अंदर तीन लंगूर जमीन पर बैठकर कुछ खा रहे होते हैं। वहीं पास ही एक बुजुर्ग महिला दीवार के पीछे छिपी हुई नजर आती है। शायद वह लंगूरों से डर रही थी, लेकिन उन्हें भगाने के लिए उसने एक अजीब तरीका अपनाया।

पूंछ खींचते ही पलटा खेल
महिला धीरे-धीरे लंगूरों के पास पहुंचती है और अचानक एक लंगूर की पूंछ पकड़ लेती है। जैसे ही उसने पूंछ खींची, लंगूर भड़क गया और उछल पड़ा। इसके बाद बाकी लंगूर भी इधर-उधर भागने लगे। इसी दौरान एक लंगूर महिला की ओर दौड़ पड़ा और उस पर हमला करने की कोशिश की। डर के मारे महिला जोर-जोर से चीखने लगी। तभी दूसरा लंगूर भी आ गया और उसकी साड़ी खींचने लगा। हालांकि कुछ ही सेकंड बाद तीनों लंगूर वहां से भाग गए।

गनीमत रही कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ
इस पूरी घटना में महिला को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन वह काफी डर गई। वीडियो देखकर लोग हंस भी रहे हैं और साथ ही यह भी कह रहे हैं कि लंगूरों से मजाक करना खतरनाक हो सकता है।

और ये भी पढ़े

सोशल मीडिया पर मजेदार प्रतिक्रियाएं
वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। किसी ने दादी को ‘शरारती’ बताया तो किसी ने ‘खतरों की खिलाड़ी’। एक यूजर ने लिखा, “इस उम्र में भी दादी का एडवेंचर कम नहीं हुआ।” वहीं किसी ने मजाक में कहा, “दादी जब जवान रही होंगी तो बहुत मस्तीखोर रही होंगी।” यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों को खूब हंसा रहा है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!