बस्ती में सनकी शख्स का खूनी हमला! कुतिया और उसके 12 बच्चों को पीट-पीट कर मार डाला, पूरे इलाके में दहशत का माहौल

Basti News: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां रुधौली थाना क्षेत्र के मुंगरहा चौराहे पर एक व्यक्ति ने कुत्ते और उसके 12 बच्चों को पीट-पीट कर मार डाला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया है।

जानिए, क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के मुताबिक, कलीमुल्लाह नाम का व्यक्ति उसी समय कहीं जा रहा था, जब कुतिया ने उसे काट लिया। कुतिया के काटने से कलीमुल्लाह पर ऐसा गुस्सा और सनक सवार हुआ कि उसने कुतिया समेत उसके 12 बच्चों को लाठी-डंडों से मार डाला। इन कुत्तों का सिर्फ इतना कुसूर था कि उनकी मां ने आरोपी को काटा था।

घटना से इलाके में दहशत

कलीमुल्लाह की इस हरकत से इलाके के लोग सकते में आ गए। आरोपी मैनी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृत कुत्तों के शवों को गड्ढा खोदकर दफनाया।

पुलिस की कार्रवाई

डिप्टी एसपी कुलदीप ने बताया कि पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपी कलीमुल्लाह के खिलाफ बीएनएस 170, 126, 35 के तहत कार्रवाई की गई। अभियुक्त को न्यायालय के सामने पेश किया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।