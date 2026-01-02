नए साल पर महंगाई की मार! सीधा 111 रुपये महंगा हुआ गैस सिलेंडर, जानें अब कितने का मिलेगा

LPG Cylinder Price Hike: नए साल की शुरुआत के साथ ही तेल विपणन कंपनियों ने महंगाई का झटका दिया है। वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में करीब 7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

LPG Cylinder Price Hike: नए साल की शुरुआत के साथ ही तेल विपणन कंपनियों ने महंगाई का झटका दिया है। वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में करीब 7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।



111 रुपये महंगा हुआ सिलेंडर (LPG Cylinder Price Hike)

देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर अब 1,691.50 रुपये का हो गया है। दिसंबर में इसकी कीमत 1,580.50 रुपये थी। इस तरह इसकी कीमत में 111 रुपये (7.02%) की बढ़ोत्तरी हुई है, जो जून 2025 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। गौरतलब है कि इससे पहले दिसंबर में वाणिज्यिक सिलेंडर 10 रुपये और नवंबर में 5 रुपये सस्ता हुआ था, लेकिन नए साल की शुरुआत में कीमतों में तेज इजाफा कर दिया गया है।



मेट्रो शहरों में भी बढ़े दाम (LPG Cylinder Price Hike)

अन्य महानगरों में भी वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमतों में लगभग इतनी ही बढ़ोत्तरी की गई है।



कोलकाता: 111 रुपये बढ़कर 1,795 रुपये

मुंबई: 111 रुपये बढ़कर 1,642.50 रुपये

चेन्नई: 110 रुपये महंगा होकर 1,849.50 रुपये



वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर का उपयोग होटल, रेस्त्रां, ढाबों और अन्य गैर-घरेलू कार्यों में किया जाता है, जिससे कारोबारियों की लागत बढ़ने की आशंका है।

यह भी पढ़ें : नए साल पर BJP को बड़ा झटका! अचानक इस दिग्गज नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा, वजह जान रह जाएंगे दंग, अंकिता भंडारी केस से लिंक



घरेलू गैस के दाम जस के तस

वहीं, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 08 अप्रैल 2025 के बाद से कोई बदलाव नहीं किया गया है।



दिल्ली: 853 रुपये

कोलकाता: 879 रुपये

मुंबई: 852.50 रुपये

चेन्नई: 868.50 रुपये



हर महीने होती है कीमतों की समीक्षा

तेल विपणन कंपनियां एलपीजी कीमतों की हर महीने समीक्षा करती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव तथा डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर के आधार पर आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख से नई दरें तय की जाती हैं।