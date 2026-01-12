अंडा करी से शुरू हुआ बवाल! सड़क पर पत्नी से झगड़े के बाद पति ने उठाया खौफनाक कदम, दहल उठा पूरा गांव

Banda News: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है। जहां एक मामूली घरेलू विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने मानसिक तनाव में आकर अपनी जान दे दी। यह घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के शांति नगर मोहल्ले की है। यहां रहने वाले 28 साल के...

Banda News: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है। जहां एक मामूली घरेलू विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने मानसिक तनाव में आकर अपनी जान दे दी। यह घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के शांति नगर मोहल्ले की है। यहां रहने वाले 28 साल के शुभम ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शुभम पेशे से पेंटिंग का काम करता था।

अंडा करी को लेकर शुरू हुआ विवाद

परिजनों के मुताबिक, शुभम रोज की तरह काम से घर लौटा था। उसने अपनी पत्नी से अंडा करी बनाने को कहा, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो धीरे-धीरे झगड़े में बदल गई। झगड़ा इतना बढ़ा कि शुभम की पत्नी घर छोड़कर सड़क पर चली गई। इसके बाद शुभम और उसकी मां भी पीछे-पीछे बाहर पहुंचे और किसी तरह उसे वापस घर ले आए।

सड़क पर झगड़े से टूट गया युवक

परिजनों का कहना है कि यह पूरा विवाद मोहल्ले के लोगों के सामने हुआ, जिससे शुभम को बहुत शर्मिंदगी और बदनामी का डर सताने लगा। उसे लग रहा था कि लोग उसके बारे में गलत बातें करेंगे और उसकी इज्जत खराब हो गई है। इस घटना के बाद शुभम काफी तनाव में आ गया। कुछ देर बाद जब उसे मौका मिला, तो उसने घर के अंदर जाकर फंदा लगाकर जान दे दी।

मां ने बहु पर लगाए आरोप

शुभम की मां मुन्नी देवी ने बताया कि बेटे की शादी पिछले साल अप्रैल में हुई थी और अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि बहु पहले भी कई बार झगड़े के बाद घर छोड़कर चली जाती थी, जिससे शुभम परेशान रहता था। मां ने यह भी बताया कि शुभम कभी-कभी शराब पी लेता था, जिस पर पत्नी नाराज होती थी और इसी बात को लेकर भी पहले कई बार विवाद हो चुका था।

पुलिस कर रही है जांच

घटना की सूचना मिलने पर शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एएसपी मेविस टॉक ने बताया कि शुरुआती जांच में पति-पत्नी के बीच विवाद की बात सामने आई है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

