मां-बाप के खाने में रोज नींद की दवा... प्रेमी संग बिताती रात, 1 साल चला सिलसिला; फिर एक दिन... रात 11:30 बजे हुआ ऐसा कांड, घरवालों के उड़ गए होश

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कक्षा 8 में पढ़ने वाली 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा अपने घरवालों को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर बेहोश कर देती थी और फिर देर रात अपने प्रेमी से मिलने चली जाती थी .....

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कक्षा 8 में पढ़ने वाली 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा अपने घरवालों को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर बेहोश कर देती थी और फिर देर रात अपने प्रेमी से मिलने चली जाती थी। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ, जब पिता ने बेटी को रंगे हाथों प्रेमी के घर पकड़ लिया। पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पिता को बेटी के व्यवहार में लगा बदलाव, जबरन खिलाती थी खाना  
यह घटना गुलरिया थाना क्षेत्र के एक गांव की है। किशोरी के पिता मुंबई में रहकर पेंट-पॉलिश का काम करते हैं, जबकि बेटी अपनी मां और बुजुर्ग दादी के साथ गांव में रहती थी। करीब एक महीने पहले पिता मुंबई से घर लौटे थे। घर आने के बाद उन्हें बेटी के व्यवहार में बदलाव महसूस हुआ। वह रोज जल्दी खाना बनाकर परिवार को जबरन जल्दी खिलाने की कोशिश करती थी। 

शक गहराया, पिता ने रचा प्लान
पिता ने जब बेटी से इसका कारण पूछा, तो उसने बात टालते हुए कहा कि वह चाहती है कि सब लोग जल्दी खाना खाकर आराम करें। बेटी की इस असामान्य सक्रियता ने पिता का शक और गहरा कर दिया। एक दिन उन्होंने खाना न खाने का नाटक किया और कमरे में सोने का बहाना बनाकर बेटी पर नजर रखने लगे। रात करीब 11:30 बजे, किशोरी चुपचाप घर से निकली और करीब 200 मीटर दूर रहने वाले 22 वर्षीय पड़ोसी युवक के घर पहुंच गई। पिता उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचे और दोनों को एक साथ देख लिया।

पकड़े जाने पर धमकी और गाली-गलौज
आरोप है कि मौके पर युवक ने पिता से गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पिता किसी तरह बेटी को लेकर घर लौटे। घर पहुंचने पर कड़ी पूछताछ में किशोरी ने पूरी सच्चाई बता दी।

एक साल से चल रहा था सिलसिला
नाबालिग ने बताया कि वह पिछले एक साल से युवक के संपर्क में थी। आरोपी युवक ने उसे मोबाइल फोन उपलब्ध कराया था, जिसके जरिए दोनों बातचीत करते थे। लड़की ने यह भी खुलासा किया कि नींद की गोलियां भी युवक ही लाकर देता था, जिन्हें वह मां और दादी के खाने में मिलाती थी, ताकि दोनों गहरी नींद में सो जाएं। यह सुनते ही परिवार के होश उड़ गए। इसके बाद पिता ने तत्काल गुलरिया थाने में आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर दी।

पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज, आरोपी फरार
गुलरिया थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि उसे जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

