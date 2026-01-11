Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • बांदा के स्कूल में बड़ा हादसा! छात्रा की आंख की रोशनी गई, प्रधानाध्यापक पर एफआईआर से मचा हड़कंप

बांदा के स्कूल में बड़ा हादसा! छात्रा की आंख की रोशनी गई, प्रधानाध्यापक पर एफआईआर से मचा हड़कंप

Edited By Anil Kapoor,Updated: 11 Jan, 2026 03:48 PM

major incident at a school in banda an fir against headhas caused a huge

Banda News: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में बेहद दुखद घटना सामने आई है। खेल के दौरान एक छात्रा की दाहिनी आंख की रोशनी चली गई। यह घटना 20 दिसंबर को छिलोलर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में हुई। छात्रा के पिता की शिकायत के बाद...

Banda News: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में बेहद दुखद घटना सामने आई है। खेल के दौरान एक छात्रा की दाहिनी आंख की रोशनी चली गई। यह घटना 20 दिसंबर को छिलोलर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में हुई। छात्रा के पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने स्कूल के प्रधानाध्यापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही शिक्षा विभाग ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

खेलते समय आंख में लगा डंडा
छिलोलर गांव निवासी रामदीन की 14 साल की बेटी आरती देवी प्राथमिक विद्यालय छिलोलर में पढ़ती है। परिजनों का आरोप है कि उस दिन स्कूल में गिल्ली-डंडा खेला जा रहा था। इसी दौरान प्रधानाध्यापक के हाथ से डंडा छूटकर सीधे आरती की आंख में जा लगा। इससे उसकी आंख बुरी तरह घायल हो गई। घटना के बाद परिवार उसे इलाज के लिए चित्रकूट के जानकी कुंड अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टर उसकी आंख की रोशनी नहीं बचा सके।

शिकायत करने पर मिली धमकी
पीड़ित पिता का आरोप है कि जब उन्होंने प्रधानाध्यापक से घटना के बारे में बात की तो उन्होंने जिम्मेदारी लेने की बजाय गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उन्होंने कमासिन थाने में शिकायत दर्ज कराई। कमासिन थाना प्रभारी भास्कर मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्रधानाध्यापक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। छात्रा को मेडिकल जांच के लिए आंख के डॉक्टर के पास भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा विभाग ने भी शुरू की जांच
बेसिक शिक्षा अधिकारी अव्यक्त राम तिवारी ने बताया कि इस मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी कमासिन राजेश कुमार को सौंपी गई है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो प्रधानाध्यापक को निलंबित किया जाएगा। वहीं आरोपी प्रधानाध्यापक राकेश सिंह ने सभी आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि वे गिल्ली-डंडा नहीं खेल रहे थे। इंटरवल के समय बच्चे खेल रहे थे और उसी दौरान किसी बच्चे के हाथ से डंडा छूटकर छात्रा की आंख में लग गया।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!