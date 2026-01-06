लखनऊ में पूर्व ड्राइवर ने मालिकन को किया ब्लैकमेल! 5 लाख रुपए की मांग, अश्लील फोटो-वीडियो वायरल की धमकी मामला आया सामने

Lucknow News: लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक महिला ने अपने पूर्व ड्राइवर पर गंभीर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि आरोपी ने उनके अश्लील फोटो और वीडियो का इस्तेमाल कर ब्लैकमेल, चोरी और जान से मारने की धमकी......

Lucknow News: लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक महिला ने अपने पूर्व ड्राइवर पर गंभीर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि आरोपी ने उनके अश्लील फोटो और वीडियो का इस्तेमाल कर ब्लैकमेल, चोरी और जान से मारने की धमकी दी। आरोपी 5 लाख रुपए की मांग कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आरोपी और मामले का संदर्भ

पीड़िता के अनुसार, आरोपी हनुमान सिंह, निवासी राजस्थान, पिछले ढाई से तीन साल से उनके घर ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था। इस दौरान उसका घर में आना-जाना था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने वेतन के अलावा अपनी मां के कैंसर इलाज के लिए करीब 5 लाख रुपये उधार लिए थे। आरोपी धीरे-धीरे पैसे लौटाने का भरोसा देता रहा। कुछ समय पहले आरोपी अचानक नौकरी छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद जब घर का सामान जांचा गया, तो सोने के जेवरात और करीब 50 हजार रुपए नकद गायब पाए गए। पीड़िता का मानना है कि यह चोरी भी उसी ने की है।

ब्लैकमेल और धमकियां

पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके बाद फोन कर ब्लैकमेल शुरू कर दिया। वह धमकी दे रहा है कि उसके पास महिला के अश्लील फोटो और वीडियो हैं। अगर उसने 5 लाख रुपए नहीं दिए, तो वह यह सामग्री सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। साथ ही आरोपी ने महिला और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे परिवार संदिग्ध और दहशत में हो गया।

पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता ने तालकटोरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाने के इंस्पेक्टर कुलदीप ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है।