25 की प्रेमिका, 40 का शादीशुदा प्रेमी! लखनऊ में वंदे भारत के आगे कूदे दोनों, सुसाइड नोट ने खोल दी सनसनीखेज कहानी

Edited By Anil Kapoor,Updated: 11 Jan, 2026 11:08 AM

a couple jumped in front of the vande bharat train tragic end in lucknow

Lucknow News: राजधानी लखनऊ में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर एक युवक और युवती की मौत हो गई। यह घटना तालकटोरा थाना क्षेत्र के जलालपुर फाटक के पास हुई, जहां रेलवे ट्रैक पर दोनों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद दोनों शवों की पहचान की गई। मृतक युवक का नाम सूर्यकांत (40 वर्ष) और युवती का नाम दीपाली (25 वर्ष) बताया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों आपस में प्रेमी-प्रेमिका थे।

दोनों के पास मिले सुसाइड नोट
पुलिस को घटनास्थल से दो सुसाइड नोट भी मिले हैं। दीपाली के सुसाइड नोट में लिखा था – “मम्मी-पापा मुझे माफ कर देना, मैं आप लोगों को दुख नहीं देना चाहती थी। मुझे मेरा कान्हा मिल गया था।” वहीं सूर्यकांत के सुसाइड नोट में लिखा था – “मेरी पत्नी सविता, मुझे माफ कर देना। मेरा पहला प्यार तुम ही हो।” बताया गया है कि सूर्यकांत शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी है, जिसका नाम कृष्णकांत है

ऑफिस में हुई थी दोनों की मुलाकात
पुलिस जांच में सामने आया है कि सूर्यकांत अपने परिवार के साथ नीलमथा इलाके में रहता था और सदर क्षेत्र में स्थित एक निजी कंपनी में फील्ड वर्कर के रूप में काम करता था। दीपाली उसी कंपनी में कैशियर के तौर पर काम करती थी। दीपाली अपने परिवार के साथ सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के अर्जुनगंज, ग्राम शाहखेड़ा में रहती थी। दोनों की मुलाकात ऑफिस में हुई थी और पिछले करीब छह महीने से दोनों के बीच प्रेम संबंध चल रहा था।

तीन दिन पहले दर्ज हुई थी दीपाली की गुमशुदगी
इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। दीपाली के परिजनों ने तीन दिन पहले ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिवार ने बताया कि दीपाली 8 जनवरी को ऑफिस जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। इसके बाद सुशांत गोल्फ सिटी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

वंदे भारत ट्रेन से कटकर दी जान
एसीपी राजकुमार के अनुसार, शनिवार 10 जनवरी को दोपहर करीब 1:45 बजे तालकटोरा के जलालपुर फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर दोनों के शव मिले। जांच में पता चला कि दोनों ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की है। पुलिस ने आधार कार्ड के जरिए दोनों की पहचान की और परिजनों को सूचना दी। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि दोनों ने यह कदम क्यों उठाया और इसके पीछे क्या वजह रही।

