राम मंदिर की सुरक्षा में बड़ा बदलाव! कश्मीरी शख्स की हरकत के बाद अयोध्या हाई अलर्ट पर, अब हर कदम पर कड़ी निगरानी

Ayodhya News: उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में बीते शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक कश्मीरी व्यक्ति राम मंदिर परिसर में घुसकर नमाज पढ़ने लगा और जोर-जोर से नारे लगाने लगा। यह घटना 10 जनवरी को दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। व्यक्ति की पहचान अब अहद शेख (55 वर्ष) के रूप में हुई है, जो जम्मू-कश्मीर का रहने वाला है। घटना के बाद राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और पूरे मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा को काफी सख्त कर दिया गया है।
राम मंदिर और हनुमानगढ़ी की सुरक्षा हुई और कड़ी
इस घटना के बाद राम जन्मभूमि परिसर और हनुमानगढ़ी की सुरक्षा को काफी बढ़ा दिया गया है। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और चारों तरफ सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। आने-जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। राम मंदिर परिसर में मौजूद सीसीटीवी कंट्रोल रूम में अब दो पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है, जो हर वक्त कैमरों की लाइव निगरानी करेंगे।
हर आने-जाने वाले पर रहेगी पैनी नजर
पुलिस प्रशासन ने निर्देश दिया है कि मंदिर परिसर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की कड़ी जांच की जाए। अगर किसी पर थोड़ा भी शक होगा तो उससे तुरंत पूछताछ की जाएगी। एसीपी के नेतृत्व में पूरे इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और लगातार निगरानी रखी जा रही है।
बम निरोधक दस्ता और सीआरपीएफ भी तैनात
सुरक्षा को लेकर सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जगह-जगह बैग स्कैनर लगाए गए हैं। बम निरोधक दस्ता, सिविल पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को भी राम मंदिर और उसके आसपास तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।
आरोपी से पूछताछ जारी, कश्मीर में भी जांच
घटना को अंजाम देने वाले अब अहद शेख से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। जांच के सिलसिले में जम्मू-कश्मीर पुलिस की एक टीम उसके घर शोपियां पहुंची है और उसके परिवार से पूछताछ की जा रही है। परिजनों ने पुलिस को बताया है कि वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है।
मंदिर की सुरक्षा पर फिर उठा सवाल
इस घटना ने एक बार फिर राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन अब कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता और पूरे अयोध्या क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।