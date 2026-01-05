IPL पर बयान देना पड़ा भारी! BJP सांसद संगीत सोम को बांग्लादेशी नंबरों से जान से मारने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

Main Menu

Edited By Anil Kapoor,Updated: 05 Jan, 2026 11:39 AM

bjp mp sangeet som receives death threats from bangladeshi phone numbers

Meerut News: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता और सांसद संगीत सोम को जान से मारने की धमकियां मिलने का मामला सामने आया है। सांसद संगीत सोम ने बताया कि उन्हें बांग्लादेश के नंबरों से लगातार धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं। यह कॉल्स आज सुबह से...

Meerut News: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता और सांसद संगीत सोम को जान से मारने की धमकियां मिलने का मामला सामने आया है। सांसद संगीत सोम ने बताया कि उन्हें बांग्लादेश के नंबरों से लगातार धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं। यह कॉल्स आज सुबह से लगातार मिल रहे हैं, जिनमें उन्हें जान से मारने की चेतावनी दी जा रही है।

बयान के बाद शुरू हुई धमकियां
जानकारी के अनुसार, ये धमकी भरे फोन कॉल्स उस बयान के बाद आने लगे हैं, जिसमें संगीत सोम ने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने के फैसले की सराहना की थी। संगीत सोम ने इस फैसले को भारत के हिंदुओं और सनातनियों की जीत बताया था।

ANI से बोले संगीत सोम
सांसद संगीत सोम ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, “भारत देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने जो फैसला लिया है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं।” उन्होंने आगे बताया कि इस बयान के बाद से ही उन्हें विदेश, खासकर बांग्लादेश के नंबरों से धमकी भरे कॉल्स मिल रहे हैं।

पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी
धमकियों की गंभीरता को देखते हुए संगीत सोम ने कहा कि वह जल्द ही पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे। पुलिस भी पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और शिकायत मिलने के बाद कॉल डिटेल्स व नंबरों की जांच की जाएगी।

राजनीतिक और खेल जगत में चर्चा
सांसद के बयान और उसके बाद मिली धमकियों को लेकर राजनीतिक और खेल जगत में भी चर्चा तेज हो गई है। एक तरफ आईपीएल और विदेशी खिलाड़ियों को लेकर बहस चल रही है, वहीं दूसरी ओर किसी सांसद को विदेशी नंबरों से धमकी मिलना सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मुद्दा माना जा रहा है।

