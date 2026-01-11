कपसाड़ कांड में नया अपडेट आया समाने, आरोपियों ने खुद को बताया निर्दोष, युवती बोली- 3 साल से रिलेशन में हैं !

सरधना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में मां की हत्या कर बेटी को अगवा करने वाले मुख्य आरोपी और युवती को आज ACJM 2 कोर्ट में पेश किया गया। जहां पर कोर्ट रुम में रूबी ने अपहृत की घटना से इनकार किया है। उसने बताया कि हम लोग तीन साल से रिलेशन में हैं। दोनो का...

मेरठ: सरधना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में मां की हत्या कर बेटी को अगवा करने वाले मुख्य आरोपी और युवती को आज ACJM 2 कोर्ट में पेश किया गया। जहां पर कोर्ट रुम में रूबी ने अपहृत की घटना से इनकार किया है। उसने बताया कि हम लोग तीन साल से रिलेशन में हैं। दोनो का बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी पारस को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जबकि युवती को नारी निकेतन भेज दिया गया है।



युवती और आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट

आप को बता दें कि जिले में सरधना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में मां की हत्या कर बेटी को अगवा करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने वारदात के तीसरे दिन शनिवार को हरिद्वार में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के साथ ही वह युवती भी सकुशल बरामद कर ली गई, जिसकी तलाश में पूरा प्रशासन पिछले दो दिनों से अलटर् मोड पर था। पुलिस के अनुसार आरोपी पारस सोम को हरिद्वार के एक होटल से दबोचा गया जहां वह युवती के साथ छिपा हुआ था। बरामदगी और गिरफ्तारी के बाद दोनों को पुलिस टीम मेरठ लेकर आ रही है। इससे पहले इस मामले में पारस के सहयोगी सुनील सोम को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिससे पूछताछ जारी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि पारस सोम और रूबी एक ही गांव के इंटर कॉलेज में साथ पढ़ते थे और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद उनके रास्ते अलग हो गए।



सीसीटीवी फुटेज मोबाइल के सहारे दोनो तक पहुंची पुलिस

पुलिस का कहना है कि युवती के लगातार पीछा किए जाने की शिकायतें पहले भी सामने आई थीं और इसे लेकर गांव स्तर पर पंचायत भी हुई थी। घटना वाले दिन गुरुवार को युवती अपनी मां के साथ खेत जा रही थी। रास्ते में रजवाहे के पास युवती की मां पर हमला किया गया और बाद में युवती का अपहरण कर लिया गया। इसके बाद आरोपी उसे पहले गुरुग्राम ले गया और पुलिस की सक्रियता बढ़ने पर हरिद्वार पहुंचा। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित की गई थीं जिनमें सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉडर् के विश्लेषण की टीमें भी शामिल थीं।



युवक और युवती बालिग

आरोपी के ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई, जबकि उसके पिता से भी पूछताछ की गई। इस बीच, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन ताडा ने स्पष्ट किया कि शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर रूबी की उम्र 20 वर्ष पाई गई है। इसी आधार पर पुलिस रिकॉडर् में युवती और आरोपी दोनों को बालिग माना गया है। पुलिस का कहना है कि आगे की कानूनी कारर्वाई पूरी सख्ती से की जाएगी।



युवती को जबरन उठाने और हत्या को लेकर मचा था बवाल

गौरतलब है कि मेरठ देहात में सरधना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में गुरुवार को एक दलित युवती के अपहरण और उसकी मां की नृशंस हत्या से सनसनी फैल गई थी। खेत पर जाते समय युवती को जबरन ले जाने का विरोध करने पर दबंगों ने उसकी मां पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनो को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। विधिक कार्रवाई के बाद आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जबकि युवती को नारीनिकेतन भेज दिया गया है।



