मुलायम सिंह यादव की तस्वीर के साथ सपा कार्यकर्ता ने संगम में लगाई डुबकी; नेताजी अमर रहे का लगाया नारा

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज माघ मेले में सपा कार्यकर्ता ने आज स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तस्वीर के साथ संगम में पावन डुबकी लगाई...

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज माघ मेले में सपा कार्यकर्ता ने आज स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तस्वीर के साथ संगम में पावन डुबकी लगाई। सौरभ राम नामक कार्यकर्ता ने मुलायम सिंह यादव की तस्वीर के साथ खुद भी डुबकी लगाई और नेताजी अमर रहे का नारा लगाया। डुबकी लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।



मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा न लगाने का दिया था निर्देश

माघ मेले में सेक्टर 6 में श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान का शिविर लगा है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने इस बार स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा न लगाने का निर्देश दिया था। इसके बाद सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमा शिविर में स्थापित की है, हालांकि अब सपा कार्यकर्ता द्वारा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तस्वीर के साथ डुबकी लगाने को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है। अब देखना यह है कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण इस मामले में क्या कदम उठाता है।



महाकुंभ में लगाया था शिविर

महाकुंभ मेला 2025 में पहली बार श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान का शिविर लगा था। प्रयागराज के सपा नेता संदीप यादव की ओर से यह शिविर लगाया जाता है, हालांकि इस बार शिविर में विवादों के बाद संदीप यादव के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही कर दी गई है। इसके बाद संदीप यादव अंडरग्राउंड हो गया है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने एक जनवरी को माघ मेले में पहुंचकर शिविर का उद्घाटन भी किया था।

