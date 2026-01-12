एटा में झूठी शान के लिए डबल मर्डर! युवती और प्रेमी की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या, पूरे गांव में सनसनी

Etah News: उत्तर प्रदेश के एटा जिले से एक बेहद दुखद और सनसनीखेज मामला सामने आया है। जैथरा थाना क्षेत्र के गढ़िया सुहागपुर गांव में रविवार को डबल मर्डर की घटना हुई, जिसमें 20 वर्षीय युवती और उसके 25 वर्षीय प्रेमी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना की...

Etah News: उत्तर प्रदेश के एटा जिले से एक बेहद दुखद और सनसनीखेज मामला सामने आया है। जैथरा थाना क्षेत्र के गढ़िया सुहागपुर गांव में रविवार को डबल मर्डर की घटना हुई, जिसमें 20 वर्षीय युवती और उसके 25 वर्षीय प्रेमी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

मौके पर ही युवती की मौत, प्रेमी की रास्ते में मौत

जानकारी के मुताबिक, युवती ने प्रेमी को घर के पीछे मिलने के लिए बुलाया था। इस दौरान युवती के परिजनों ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। भड़के परिजनों ने लाठी-डंडे और ईंट-पत्थरों से जमकर पीटा, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। प्रेमी को इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

पुलिस कार्रवाई और जांच

दोनों के शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच के दौरान पुलिस ने युवती के कई परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एटा के एसएसपी श्याम नारायण सिंह खुद घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की गहन जांच के निर्देश दिए। एसएसपी ने बताया कि आरोपी परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है, ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। पुलिस ने मौके से सबूत जुटाए हैं और आसपास के लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं।

लंबे समय से चल रहा प्रेम प्रसंग

एसएसपी ने बताया कि दोनों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रविवार रात युवती ने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया, तभी परिजनों ने दोनों को देख लिया। गुस्साए परिजनों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा।