  • मुजफ्फरनगर: सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी पर हमला, हिरासत में करणी सेना नेता

Edited By Ramkesh,Updated: 03 Jan, 2026 01:29 PM

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में उस समय बवाल मच गया जब संगीत सोम द्वारा शाहरुख खान को गद्दार कहने के सवाल पर सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने संगीत सोम को मानसिक रोगी बता दिया। इस बयान से नाराज करणी सेना भारत के प्रदेश सचिव गौरव चौहान ने कथित तौर पर...

मुज़फ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में उस समय बवाल मच गया जब संगीत सोम द्वारा शाहरुख खान को गद्दार कहने के सवाल पर सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने संगीत सोम को मानसिक रोगी बता दिया। इस बयान से नाराज करणी सेना भारत के प्रदेश सचिव गौरव चौहान ने कथित तौर पर अचानक हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया।

आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया
बताया गया कि हमले के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने तत्परता दिखाते हुए जिया चौधरी को सुरक्षित कर लिया और हमलावर को पीछे धकेल दिया। इसी बीच थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी गौरव चौहान को हिरासत में लेकर थाने ले गई।

भाजपा नेता संगीत सोम पर टिप्पणी से नाराज था युवक
सूत्रों के अनुसार, जिया चौधरी द्वारा भाजपा नेता संगीत सोम के अभिनेता शाहरुख़ खान को लेकर दिए गए एक बयान पर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी से करणी सेना से जुड़े लोग नाराज़ थे। इसी नाराज़गी के चलते विरोध प्रदर्शन हुआ, जो बाद में हमले में तब्दील हो गया।

हिंदू संगठनों का थाने पर हंगामा
घटना के बाद हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता थाना सिविल लाइन पहुंचे और वहां हंगामा किया। पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और हालात को नियंत्रण में रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राजनीतिक माहौल गरमाया
फिलहाल महावीर चौक और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इस घटना के बाद जिले का राजनीतिक माहौल गरमा गया है। सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

