  • UP के इस जिले में स्कूलों के बाद अब सरकारी दफ्तर भी रहेंगे बंद, इतने दिनों की छुट्टियों का ऐलान, बच्चों संग पेरेंट्स की भी मौज!

Edited By Purnima Singh,Updated: 11 Jan, 2026 01:53 PM

two day public holiday in gorakhpur on makar sankranti

मकर संक्रांति पर्व को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मंडल के सभी जिलों में 14 और 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में कमिश्नर अनिल ढींगरा ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं .....

गोरखपुर: मकर संक्रांति पर्व को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मंडल के सभी जिलों में 14 और 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में कमिश्नर अनिल ढींगरा ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। 

अवकाश के दौरान सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने के लिए दोनों दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।

सोमवार से खुलेंगे स्कूल
प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर के चलते बच्चों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए कक्षा 12 तक के अधिकांश विद्यालय शनिवार तक बंद रखे गए हैं। रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा, जबकि सोमवार से स्कूलों का संचालन दोबारा शुरू होगा।


 

