संभल में कुत्तों का खौफनाक हमला! 9 साल की मासूम को नोच-नोचकर मार डाला, हाथ काटकर ले गया आवारा झुंड

Edited By Anil Kapoor,Updated: 12 Jan, 2026 07:13 AM

sambhal news a 9 year old girl died in an attack by stray dogs

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। जहां आवारा कुत्तों के झुंड ने 9 साल की मासूम बच्ची पर हमला कर उसे मार डाला। कुत्तों ने बच्ची को इतनी बुरी तरह नोचा कि उसका एक हाथ काटकर अलग कर दिया। यह घटना हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र के पोटा गांव की है। यहां रहने वाले विनोद की बेटी रिया गौतम अपनी मां और दादी के साथ खेत में चारा लेने गई थी। मां और दादी चारा काटने में लगी हुई थीं, जबकि रिया पास में ही खेल रही थी। इसी दौरान 15 से 20 आवारा कुत्तों का झुंड वहां पहुंचा और अकेली बच्ची को देखकर उस पर हमला कर दिया।

चीख सुनकर दौड़े परिजन, लेकिन तब तक हो चुकी थी बहुत देर
रिया की चीखें सुनकर मां और दादी समेत गांव के लोग मौके पर दौड़े। जब तक लोग पहुंचे, तब तक कुत्ते बच्ची को बुरी तरह नोच चुके थे। कुत्तों ने उसका एक हाथ काटकर अलग कर दिया और उसे लेकर भाग गए। ग्रामीणों ने लाठियों और पत्थरों की मदद से किसी तरह बच्ची को कुत्तों से छुड़ाया और तुरंत अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने रिया को मृत घोषित कर दिया।

पिछले 6 महीने से गांव में कुत्तों का आतंक
मृतक बच्ची के चचेरे भाई तरुण ने बताया कि गांव के शमशान घाट के पास पिछले कई महीनों से आवारा कुत्तों का झुंड घूम रहा है। उन्होंने कहा, “करीब 6 महीने से कुत्तों का आतंक है। ये पहले भी कई लोगों पर हमला कर चुके हैं। हमने कई बार शिकायत की लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की।” उन्होंने बताया कि रिया की मां पर भी कुत्तों ने हमला किया था, लेकिन गांव वालों ने किसी तरह उसे बचा लिया।

पुलिस मौके पर पहुंची, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
घटना की जानकारी मिलते ही हजरतनगर गढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एएसपी आलोक भाटी ने बताया कि आवारा कुत्तों के हमले में बच्ची की मौत हुई है और मामले की जांच की जा रही है।

