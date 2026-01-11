Main Menu

युवती के घर रखा था 'रहस्यमयी बक्सा'! पुलिस ने खोला तो अंदर से निकला करोड़ों का खौफनाक राज

11 Jan, 2026

coin smuggler in kanpur a treasure trove of drugs was found in young woman s

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर से नशे की तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। किदवई नगर इलाके में पुलिस को एक युवती के घर से एक पुराना बक्सा मिला, जिसे खोलते ही अफसर भी हैरान रह गए। इस बक्से में 10-10 रुपये के हजारों सिक्के......

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर से नशे की तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। किदवई नगर इलाके में पुलिस को एक युवती के घर से एक पुराना बक्सा मिला, जिसे खोलते ही अफसर भी हैरान रह गए। इस बक्से में 10-10 रुपये के हजारों सिक्के भरे हुए थे। यह युवती कोई आम लड़की नहीं, बल्कि नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह की महिला सरगना निकली। पुलिस ने इस गिरोह के कुल पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें यह महिला भी शामिल है। इनके पास से भारी मात्रा में गांजा और नकदी बरामद की गई है।

10 दिन में तीसरी बड़ी खेप पकड़ी
कानपुर पुलिस ने बीते 10 दिनों में नशीले पदार्थों की तीन बड़ी खेपें पकड़ी हैं। तीसरी बार भी गांजा नेपाल से तस्करी कर कानपुर लाया गया था। इस कार्रवाई में सजेती और किदवई नगर पुलिस ने मिलकर करीब 2.50 करोड़ रुपये कीमत का गांजा बरामद किया है। साथ ही पांच तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। महिला सरगना के घर से एक बक्से में 33 हजार रुपये के 10 रुपये के सिक्के भी मिले हैं।

नेपाल और उड़ीसा से लाते थे गांजा
पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे गांजा नेपाल और उड़ीसा से खरीदते थे। पकड़े जाने के डर से पहले इसे बस और ट्रक के जरिए प्रयागराज होते हुए बांदा लाया जाता था। इसके बाद वहां से चार पहिया गाड़ियों के जरिए गांजा कानपुर पहुंचाया जाता और शहर में सप्लाई किया जाता था। पुलिस ने इनके पास से टाटा कार, बोलेरो और पांच मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।

किदवई नगर में छापेमारी, बड़ी बरामदगी
डीसीपी दक्षिण कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि शहर में नशे की तस्करी की शिकायतों के बाद क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस को मिलकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी दौरान किदवई नगर पुलिस ने कंजड़नपुरवा इलाके में रहने वाले दीपा और दीप को गिरफ्तार किया। इनके पास से 21 किलो गांजा और 5.43 लाख रुपये नकद बरामद किए गए। इसमें से 12 किलो गांजा और पूरी नकदी दीपा के घर से मिली।

2.12 क्विंटल गांजा भी मिला
पुलिस को गाड़ियों की तलाशी के दौरान बोरियों में भरा हुआ करीब 2.12 क्विंटल गांजा भी मिला। साथ ही बरामद नकदी में 33 हजार रुपये 10-10 के सिक्कों में और 4,800 रुपये 20-20 के सिक्कों में पाए गए। आरोपी दीप के खिलाफ पहले भी 2022 में आबकारी एक्ट और 2024 में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हो चुके हैं। दोनों आरोपी गांजा तस्करी के साथ-साथ उसकी पुड़िया बनाकर भी बेचते थे।

पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश में
फिलहाल पुलिस इस गिरोह से जुड़े बाकी लोगों की तलाश कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह एक बड़ा नेटवर्क है और जल्द ही इसके बाकी सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।

