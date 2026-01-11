UP में फिर बढ़ीं स्कूलों की छुट्टियां! अब इतने दिनों तक रहेंगे बंद... नई गाइडलाइन जारी; जानें कहां कब तक अवकाश

र्दी और कोहरे को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्ध नगर में कक्षा एक से आठवीं तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में 15 जनवरी तक अवकाश कर दिया गया है। भीषण शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी की ओर से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है .....

गौतमबुद्ध नगर : सर्दी और कोहरे को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्ध नगर में कक्षा एक से आठवीं तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में 15 जनवरी तक अवकाश कर दिया गया है। भीषण शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी की ओर से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। ये आदेश गौतम बुध नगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

गोरखपुर: मकर संक्रांति पर्व को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मंडल के सभी जिलों में 14 और 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में कमिश्नर अनिल ढींगरा ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। अवकाश के दौरान सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने के लिए दोनों दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ... पढ़ें पूरी खबर ....