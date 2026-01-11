UP में फिर बढ़ीं स्कूलों की छुट्टियां! अब इतने दिनों तक रहेंगे बंद... नई गाइडलाइन जारी; जानें कहां कब तक अवकाश
Edited By Purnima Singh,Updated: 11 Jan, 2026 02:40 PM
र्दी और कोहरे को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्ध नगर में कक्षा एक से आठवीं तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में 15 जनवरी तक अवकाश कर दिया गया है। भीषण शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी की ओर से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है .....
