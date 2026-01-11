रात 3:30 बजे ड्यूटी के बाहने लेडी कांस्टेबल को होटल बुला नशीली चीज पिलाई, फिर 4 साथी पुलिसकर्मियों ने किया गैंगरेप; 8 साल तक.... कभी quarter, तो कभी थाने...

राजस्थान के चूरू जिले में कानून के रक्षक ही कठघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। एक महिला कांस्टेबल ने आरोप लगाया है कि साल 2017 से 2025 तक उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग की घटनाएं होती रहीं। इस सनसनीखेज मामले में तत्कालीन थानाधिकारी (SHO) समेत...

Rajasthan News: राजस्थान के चूरू जिले में कानून के रक्षक ही कठघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। एक महिला कांस्टेबल ने आरोप लगाया है कि साल 2017 से 2025 तक उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग की घटनाएं होती रहीं। इस सनसनीखेज मामले में तत्कालीन थानाधिकारी (SHO) समेत चार पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।



ड्यूटी के बहाने होटल ले जाकर बनाया शिकार

पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, इस कथित अपराध की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई। आरोप है कि एक सहकर्मी ने तड़के करीब 3:30 बजे ड्यूटी का हवाला देकर उसे बुलाया। वहां पहुंचते ही उसे जबरन एक होटल ले जाया गया, जहां कथित तौर पर उसे नशीला पदार्थ पिलाया गया। इसके बाद चारों आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला कांस्टेबल का कहना है कि घटना के बाद उसे लगातार डराया-धमकाया गया और इसी डर के चलते वर्षों तक उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता रहा।

SP के हस्तक्षेप से दर्ज हुआ केस

मामला तब सामने आया जब पीड़िता ने जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी दी। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आंतरिक जांच के आदेश दिए। शुरुआती जांच में आरोपों को गंभीर मानते हुए बुधवार को तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। साथ ही पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है।



शिकायतकर्ता के रिकॉर्ड पर भी सवाल

इस मामले में एक और पहलू भी सामने आया है। आरोप लगाने वाली महिला कांस्टेबल पिछले दो महीनों से निलंबित चल रही है। उस पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और कुछ अन्य मामलों में संलिप्तता के आरोप हैं।

चूंकि शिकायत करीब आठ साल पुराने घटनाक्रम से जुड़ी है और शिकायतकर्ता का पिछला रिकॉर्ड विवादों में रहा है, इसलिए पुलिस मामले की जांच हर एंगल से कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में यह भी देखा जा रहा है कि मामला किसी आपसी रंजिश या हनीट्रैप से तो जुड़ा नहीं है।



जांच जारी, सच्चाई जल्द सामने आने का दावा

फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और सभी तथ्यों, सबूतों व गवाहों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।