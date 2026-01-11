पहले मंदिर में चोरी, फिर माता के सामने जोड़े हाथ! झांसी का यह CCTV वीडियो उड़ा रहा है सबके होश

Jhansi News: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से आस्था को झकझोर देने वाली एक अजीब घटना सामने आई है। जहां एक युवक ने पहले माता के मंदिर में चोरी की और फिर जाते समय माता के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया। यह पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में...

Jhansi News: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से आस्था को झकझोर देने वाली एक अजीब घटना सामने आई है। जहां एक युवक ने पहले माता के मंदिर में चोरी की और फिर जाते समय माता के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया। यह पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

रात के अंधेरे में मंदिर में घुसा चोर

यह मामला झांसी के गरौठा क्षेत्र में गरौठा–मढ़ां रोड पर स्थित बड़ी माता मंदिर का है। शनिवार रात अज्ञात युवक ने अंधेरे का फायदा उठाकर मंदिर का ताला तोड़ दिया और अंदर घुस गया। इसके बाद उसने माता के श्रृंगार में चढ़ाए गए कीमती जेवरात चोरी कर लिए। सुबह जब श्रद्धालु रोज की तरह पूजा करने मंदिर पहुंचे, तो ताला टूटा हुआ देखकर हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात

पुलिस ने मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। फुटेज में एक युवक नीले रंग की हुडी और सिर पर कैप पहने हुए दिखाई दे रहा है। वह मंदिर में घुसते ही एक-एक मूर्ति के पास जाता है और उन्हें ध्यान से देखता है। वीडियो में दिखता है कि युवक मूर्तियों पर ढके गर्म कपड़े हटाता है और फिर एक मूर्ति से जेवरात निकालकर चुरा लेता है।

चोरी के बाद भगवान के सामने जोड़े हाथ

सबसे हैरान करने वाला दृश्य तब सामने आता है, जब युवक चोरी करने के बाद मंदिर से बाहर निकलने लगता है। जाते वक्त वह दो बार माता के सामने हाथ जोड़ता है, जैसे भगवान से माफी मांग रहा हो। यही दृश्य अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे आस्था और अपराध का अजीब मेल बता रहे हैं।

पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी

इस मामले में गरौठा थाना प्रभारी ने बताया कि मंदिर में चोरी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, लेकिन अभी तक मंदिर प्रबंधन की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। शिकायत मिलने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि चोरी हुए सामान की कीमत कितनी है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर युवक की पहचान करने और उसकी तलाश में जुटी हुई है।