नोटिस देने गई पुलिस टीम को बनाया बंधक, तीन दरोगा और दो सिपाहियों को दो घंटे तक जमकर पीटा! फिर दी जिंदा जलाने की धमकी

आगरा: यूपी के आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव अजीजपुर में रविवार दोपहर एक चौंकाने वाली घटना हुई। गांव में नोटिस देने गई पुलिस टीम को एक रिटायर्ड दरोगा और उसके परिवार के लोगों ने घर में बंद कर लिया और उनके साथ मारपीट की।

जानिए पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, अजीजपुर निवासी श्रीराम आर्य मैनपुरी से वर्ष 2022 में दरोगा पद से सेवानिवृत्त हुआ है। उसके बेटों सोनू आर्य और दीपक आर्य के खिलाफ 26 जुलाई को गांव के ही दीपक शर्मा ने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में पुलिस आरोपी बेटों को नोटिस देने पहुंची थी। विरोध पर गाली-गलाैज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

पुलिसकर्मियों से की मारपीट

रविवार दोपहर करीब डेढ़ बजे एसआई कपिल शर्मा, एसआई अनीता कश्यप, एसआई सलोनी चौहान, हेड कांस्टेबल साधना यादव और सिपाही वीरेश कुमार श्रीराम आर्य के घर पहुंचे। आरोप है कि घर पहुंचते ही श्रीराम आर्य और उसके परिवार के लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने आरोपी बेटों को घर से भगा दिया और पुलिस टीम को कमरे में बंद कर दिया। पुलिसकर्मियों के बाहर निकलने की कोशिश करने पर उनके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। शोर सुनकर लोग भी वहां पहुंचे पर कोई भी अंदर नहीं गया।

आरोपी फरार

इसके बाद पुलिसकर्मियों ने थाना प्रभारी को फोन कर घटना की जानकारी दी। कुछ ही देर में थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पड़ोस के घर के रास्ते पुलिस अंदर दाखिल हुई और करीब 30 मिनट बाद पुलिस टीम को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मारपीट में एसआई कपिल शर्मा, एसआई अनीता कश्यप और एसआई सलोनी चौहान को चोटें आई हैं। इस मामले में रिटायर्ड दरोगा श्रीराम आर्य, उसकी बेटियां ममता और सुमन तथा बेटा संजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बेटी सीमा की तलाश जारी है। वहीं, आरोपी बेटे सोनू और दीपक मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी खोज की जा रही है।

रिटायर्ड दरोगा के बेटों के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज

रिटायर्ड दरोगा के बेटों के खिलाफ गांव के लोगों ने पहले भी कई शिकायतें की थीं। मारपीट का शिकार युवक का कहना है कि आरोपी उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते थे और पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं होने का डर दिखाते थे। जांच के दौरान पुलिस के साथ भी अभद्रता की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।



