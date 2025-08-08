योगी सरकार ने दिया रक्षाबंधन पर तोहफा; आज से बसों में मुफ्त यात्रा करेंगी महिलाएं, तीन दिन मिलेगी सुविधा

लखनऊ: रक्षाबंधन के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश में नगर विकास विभाग के अंतर्गत नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा संचालित सिटी बसों में महिलाओं और उनके साथ यात्रा करने वाले एक सहयात्री के लिए नि:शुल्क यात्रा...

लखनऊ: रक्षाबंधन के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश में नगर विकास विभाग के अंतर्गत नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा संचालित सिटी बसों में महिलाओं और उनके साथ यात्रा करने वाले एक सहयात्री के लिए नि:शुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। यह सुविधा आठ अगस्त की सुबह 6:00 बजे से शुरू होकर 10 अगस्त की रात 12:00 बजे तक लागू रहेगी।

एक सहयात्री को भी मिलेगा नि:शुल्क यात्रा का लाभ

आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य रक्षाबंधन के त्योहार को और अधिक उत्साहपूर्ण और समावेशी बनाना है। विगत वर्षों में यह सुविधा केवल रक्षाबंधन के दिन महिलाओं तक सीमित थी, लेकिन इस वर्ष इसे तीन दिनों तक विस्तारित किया गया है। साथ ही, इस बार पहली बार महिलाओं के साथ यात्रा करने वाले एक सहयात्री को भी नि:शुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा। यह कदम खासकर उन परिवारों के लिए मददगार साबित होगा, जो इस पर्व पर अपने प्रियजनों से मिलने के लिए यात्रा करते हैं।

सरकार के ये निर्णय रक्षाबंधन के पर्व को और अधिक विशेष बनाएगा

नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह निर्णय न केवल रक्षाबंधन के पर्व को और अधिक विशेष बनाएगा, बल्कि महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराकर उनके सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुविधा महिलाओं और उनके सहयात्रियों को त्योहार के दौरान अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिलने के लिए प्रोत्साहित करेगी।''

बस ऑपरेटरों को दिए गए खास निर्देश

इस योजना के तहत नगरीय परिवहन निदेशालय ने सभी संबंधित बस ऑपरेटरों को निर्देश दिए हैं कि वे इस अवधि के दौरान निर्बाध और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें। यह सुविधा प्रदेश के विभिन्न शहरों में संचालित सिटी बसों पर लागू होगी, जिससे महिलाओं को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी।

