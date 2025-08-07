Main Menu

यूपी में बाढ़ का कहर; दो दर्जन जिले प्रभावित, राहत कार्य में जुटी योगी सरकार, दो लाख से अधिक लोगों को मिली राहत सहायता

07 Aug, 2025

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बाढ़ से 24 जिलों के 913 गांव प्रभावित हुए हैं। लगभग 83,091 लोग बाढ़ का खामियाजा भुगत रहे हैं, जिनमें से 19 हजार 167 लोग सरकारी बाढ़ आश्रय स्थलों में जाने को मजबूर हैं...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बाढ़ से 24 जिलों के 913 गांव प्रभावित हुए हैं। लगभग 83,091 लोग बाढ़ का खामियाजा भुगत रहे हैं, जिनमें से 19 हजार 167 लोग सरकारी बाढ़ आश्रय स्थलों में जाने को मजबूर हैं। राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने कहा, दो लाख से अधिक व्यक्तियों को राहत सहायता मिली है। सबसे अधिक प्रभावित जिलों में बिजनोर, बहराईच, गोंडा, गोरखपुर, कासगंज, भदोही, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, आगरा, औरैया, चित्रकूट, बलिया, बांदा, गाज़ीपुर, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, जालौन, कानपुर देहात, हमीरपुर, इटावा और फ़तेहपुर शामिल हैं।        

'अब तक 517 घर क्षतिग्रस्त हो चुके'
सरकारी प्रवक्ता ने कहा, ‘‘अब तक 517 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और 360 लोगों को आर्थिक सहायता मिल रही है। 33,252 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन जलमग्न हो गई है। 1,640 नावों और मोटरबोटों के ज़रिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। अब तक 17,924 खाने के पैकेट और 2,47,277 लंच पैकेट बाँटे जा चुके हैं। 40 से ज़्यादा सामुदायिक रसोई में बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।''       

24 घंटे में हुई  22.7 मिमी बारिश 
मंगलवार सुबह तक, राज्य में 24 घंटों में 22.7 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य बारिश 6.4 मिमी होती है, जो सामान्य से 255 प्रतिशत कम है। एक जून से अब तक राज्य में कुल बारिश 424.4 मिमी हो चुकी है, जो सामान्य से आठ प्रतिशत ज़्यादा है। पिछले 24 घंटों में अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा की तीव्रता में मामूली कमी देखी गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज में सबसे अधिक 40.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य से 650 प्रतिशत अधिक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सामान्य 8.4 मिमी वर्षा के मुकाबले 174.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य से 1,975 प्रतिशत अधिक है।        

पीड़ितों को दी गई राहत सामग्री 
इस बीच, राहत और बचाव कार्यों की निगरानी के लिए 11 मंत्रियों का एक दल बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करता रहा। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज का हवाई सर्वेक्षण किया और बाद में एक राहत शिविर का दौरा किया, जहाँ उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने अधिकारियों को भोजन, पेयजल और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने भदोही में बाढ़ प्रभावित गाँवों का निरीक्षण किया और सीतामढ़ी में 100 से अधिक पीड़ितों को पैकेट सहित राहत सामग्री वितरित की। पाँच मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपये के चेक भी जारी किए।

